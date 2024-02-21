Мобілізація в'язнів — у Раді обговорюють питання призову засуджених

Чоловіки заходять до збірного пункту під контролем представника ТЦК. Фото: УНІАН

Народний депутат від Слуги народу, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Юрій Здебський заявив, що наразі депутати розглядають можливість мобілізації частини ув'язнених і людей із судимістю. За його словами, вони могли б воювати.

Про це повідомляє LIGA.net у вівторок, 20 лютого.

Рада розглядає мобілізацію засуджених

"Ми це питання розглядали, розглядаємо, і я думаю, що якесь рішення буде. Є деякі статті, за якими засуджено тих чи інших людей, і цих людей можна залучити до війська. Вони могли б воювати", — вважає Здебський.

Він уточнив, що наразі розглядають питання звільнення від покарання тих, хто піде на фронт, оскільки до кожного потрібен свій підхід.

"Треба розуміти, хто за що сидить. Тільки так можна вирішити, чи звільняти потім цю людину від покарання", — зазначив депутат.

За його словами, це питання "стовідсотково буде обговорюватися надалі, оскільки у Збройних Силах потрібні люди".

"З наступного тижня розглядатимемо законопроєкт і вже більш детально пройдемося по всіх питаннях", – резюмував Здебський.

Мобілізація ув'язнених

Нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська вважає, що мобілізувати слід вʼязнів та правопорушників, які не перебувають у тюрмі. Йдеться також про засуджених за дорожньо-транспортні пригоди і корупціонерів.

Крім того, Малюська заявив, оскільки засуджені за злочини не стоять на військовому обліку, то відповідно, не можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Відомо офіційну кількість таких чоловіків.