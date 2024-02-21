Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow Мобилизация заключенных — в Раде обсуждают вопросы призыва осужденных arrow

Мобилизация заключенных — в Раде обсуждают вопросы призыва осужденных

21 февраля 2024 00:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация заключенных — в Раде обсуждают вопросы призыва осужденных
Мужчины заходят в сборный пункт под контролем представителя ТЦК. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Народный депутат от Слуги народа, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Здебский заявил, что депутаты рассматривают возможность мобилизации части заключенных и людей с судимостью. По его словам, они могли бы воевать.

Об этом сообщает LIGA.net во вторник, 20 февраля.

Рада рассматривает мобилизацию осужденных

"Мы этот вопрос рассматривали, рассматриваем, и я думаю, что какое-то решение будет. Есть некоторые статьи, по которым осуждены те или иные люди, и этих людей можно привлечь в армию. Они могли бы воевать", — считает Здебский.

Он уточнил, что рассматривают вопрос освобождения от наказания тех, кто уйдет на фронт, поскольку к каждому нужен свой подход.

"Нужно понимать, кто за что сидит. Только так можно решить, освобождать ли потом этого человека от наказания", — отметил депутат.

По его словам, этот вопрос "стопроцентно будет обсуждаться в дальнейшем, поскольку в Вооруженных Силах нужны люди".

"Со следующей недели будем рассматривать законопроект и уже более детально пройдемся по всем вопросам", — резюмировал Здебский.

Мобилизация заключенных

Напомним, что министр юстиции Денис Малюська считает, что мобилизовать следует заключенных и правонарушителей, не находящихся в тюрьме. Речь идет также об осужденных за дорожно-транспортные происшествия и коррупционерах.

Кроме того, Малюська заявил, поскольку осужденные за преступления не состоят на военном учете, то соответственно, не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Известно официальное количество таких мужчин.

Верховная Рада
закон
тюрьма
заключенные
военный призыв
мобилизация
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме