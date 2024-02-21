Мобилизация заключенных — в Раде обсуждают вопросы призыва осужденных

Мужчины заходят в сборный пункт под контролем представителя ТЦК. Фото: УНИАН

Народный депутат от Слуги народа, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Здебский заявил, что депутаты рассматривают возможность мобилизации части заключенных и людей с судимостью. По его словам, они могли бы воевать.

Об этом сообщает LIGA.net во вторник, 20 февраля.

Рада рассматривает мобилизацию осужденных

"Мы этот вопрос рассматривали, рассматриваем, и я думаю, что какое-то решение будет. Есть некоторые статьи, по которым осуждены те или иные люди, и этих людей можно привлечь в армию. Они могли бы воевать", — считает Здебский.

Он уточнил, что рассматривают вопрос освобождения от наказания тех, кто уйдет на фронт, поскольку к каждому нужен свой подход.

"Нужно понимать, кто за что сидит. Только так можно решить, освобождать ли потом этого человека от наказания", — отметил депутат.

По его словам, этот вопрос "стопроцентно будет обсуждаться в дальнейшем, поскольку в Вооруженных Силах нужны люди".

"Со следующей недели будем рассматривать законопроект и уже более детально пройдемся по всем вопросам", — резюмировал Здебский.

Мобилизация заключенных

Напомним, что министр юстиции Денис Малюська считает, что мобилизовать следует заключенных и правонарушителей, не находящихся в тюрьме. Речь идет также об осужденных за дорожно-транспортные происшествия и коррупционерах.

Кроме того, Малюська заявил, поскольку осужденные за преступления не состоят на военном учете, то соответственно, не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Известно официальное количество таких мужчин.