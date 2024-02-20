Яка кількість українців із судимістю уникла військового обліку — офіційні дані

Засуджені за злочини в Україні. Фото: facebook.com/khadptspress

Відповідно до українського законодавства, засуджені за злочини особи не стоять на військовому обліку й відповідно не можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Проте, таких громадян, готових стати на захист країни, чимало. А отже, державі необхідні нові закони та зміни.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі "Радіо Свобода". Він назвав офіційну цифру чоловіків, які не перебувають на військовому обліку через не погашену судимість.

"Щонайменше 50 тисяч громадян, які якимось чином уникають мобілізації, не підпадають під радари ТЦК, через те, що вони колись там вчинили злочин", — заявив міністр.

При цьому він зауважив, що ще на перших етапах повномасштабної війни в країні, було помилувано понад 300 засуджених осіб, які приєдналися до лав Збройних сил, з різним результатом.

Малюська погодився, ризики, що несуть засуджені в разі їх мобілізації, можливі. Та все ж таких осіб варто призивати на військову службу. Лише необхідно запровадити чіткі закони та зміни, які б регулювали питання.

"Що стосується ув'язнених — ми припускаємо, просимо депутатів підтримати ініціативу, щоб це був більш складний механізм, де був би задіяний і суд, і прокурор, і ми дали оцінку, чи можна таку людину відпустити на вимогу ТЦК, щоб вона йшла воювати", — сказав Малюська.

Він підкреслив, люди з судимістю можуть бути залучені не лише до бойових дій, а й до іншої роботи, необхідної ЗСУ. Вірогідно, робота, якою займатиметься той чи інший засуджений, залежатиме від того, за якою статтею він отримав вирок.

Раніше ми писали, що офіцер бригади "Буревій" НГУ Віталій Марків висловив думку, за яких умов можна мобілізувати ув'язнених.

Нагадаємо, ми повідомляли, що нардеп та заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв вказав на два важливі нюанси, які слід враховувати при мобілізації засуджених.

Також ми інформували, міністр юстиції України Денис Малюська розповів, що даватимуть замість зброї мобілізованим засудженим.