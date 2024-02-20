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ТЦК их "не видит" — сколько украинцев с судимостью избегают мобилизации в ВСУ

20 февраля 2024 05:38
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Какое количество украинцев с судимостью избежало военного учета — официальные данные
Осужденные за преступления в Украине. Фото: facebook.com/khadptspress
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Согласно украинскому законодательству, осужденные за преступления лица не состоят на военном учете и соответственно не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Однако таких граждан, готовых встать на защиту страны, немало. Следовательно, государству необходимы новые законы и изменения.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире "Радио Свобода". Он назвал официальную цифру мужчин, не состоящих на военном учете из-за не погашенной судимости.

"По меньшей мере 50 тысяч граждан, каким-то образом избегающих мобилизации, не подпадают под радары ТЦК, из-за того, что они когда-то там совершили преступление", — заявил министр.

При этом он отметил, что еще на первых этапах полномасштабной войны в стране, было помиловано более 300 осужденных, присоединившихся к рядам Вооруженных сил, с разным результатом.

Малюська согласился, риски, которые несут осужденные в случае их мобилизации, возможны. И все же таких лиц следует призывать на военную службу. Только необходимо ввести четкие законы и изменения, регулирующие вопросы.

"Что касается заключенных — мы предполагаем, просим депутатов поддержать инициативу, чтобы это был более сложный механизм, где был бы задействован и суд, и прокурор, и мы дали оценку, можно ли такого человека отпустить по требованию ТЦК, чтобы он шел воевать", — сказал Малюська.

Он подчеркнул, что люди с судимостью могут быть привлечены не только к боевым действиям, но и к другой работе, необходимой ВСУ. Вероятно, работа, которой будет заниматься тот или иной осужденный, будет зависеть от того, по какой статье он получил приговор.

 

Ранее мы писали, что офицер бригады "Буревій" НГУ Виталий Марков высказал мнение, при каких условиях можно мобилизовать заключенных.

Напомним, мы сообщали, что нардеп и заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев указал на два важных нюанса, которые следует учитывать при мобилизации осужденных.

Также мы информировали, министр юстиции Украины Денис Малюска рассказал, что будут давать вместо оружия мобилизованным осужденным.

война
Украина
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП
осужденные

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