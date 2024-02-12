Мобілізація за новим законом — які зміни чекають на поліцейських 2024 року

Українські правоохоронці в екіпіровці. Фото: apostrophe.ua

Новий закон про мобілізацію № 10449, який невдовзі мають ухвалити у Раді, передбачає низку нововведень. Так, документ лишає без відстрочки певні категорії військовозобов'язаних чоловіків, серед яких є правоохоронці.

Про це повідомляє 24 Канал у неділю, 11 лютого.

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Що відомо про мобілізацію правоохоронців

"В оновленій версії документа про мобілізацію прописано, що відстрочка більше не діятиме для працівників Державної виконавчої служби, Нацполіції, ДБР, НАБУ, БЕБ, прокуратури, Служби судової охорони та патронатної служби", — зазначає видання.

Поруч із цим законодавці планують розширити повноваження правоохоронців під час мобілізації. Таким чином залучати Нацполіцію до рекрутингу на військову службу зможуть ЦНАПи, центри зайнятості та центри рекрутингу.

Крім того, представники поліції матимуть право:

вимагати пред'явити військово-обліковий документ у чоловіків 18 – 60 років;

інформувати чоловіків призовного віку про необхідність відвідати ТЦК;

допомагати співробітникам ТЦК доставити призовника у центр комплектування.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію, який ухвалила Рада в першому читанні 7 лютого, піддається критиці. Це через те, що деякі пункти суперечать Конституції України.

Також ми повідомляли, що порядок бронювання працівників теж зміниться згідно з новим законом. Попри те, що наразі всі військовозобов'язані працівники державних органів можуть отримати бронь в разі потреби, після ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію деякі категорії держслужби можуть втратити до 50% військовозобов'язаних, які можуть отримати бронювання від мобілізації.

Додамо, що військовий експерт Павло Нарожний прокоментував потребу в мобілізації 500 тис. осіб. За його словами, навіть якщо до лав Збройних сил піде така кількість людей, то їх однаково "нереально буде навчити і відправити воювати". Натомість він назвав реальні мобілізаційні потреби країни на передову.