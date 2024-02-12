Мобилизация по новому закону — какие изменения ждут полицейских в 2024 году

Украинские правоохранители в экипировке. Фото: apostrophe.ua

Новый закон о мобилизации № 10449, который вскоре должен быть принят в Раде, предусматривает ряд нововведений. Так, документ оставляет без отсрочки определенные категории военнообязанных мужчин, среди которых есть правоохранители.

Об этом сообщает 24 канал в воскресенье, 11 февраля.

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Что известно о мобилизации правоохранителей

"В обновленной версии документа о мобилизации прописано, что отсрочка больше не будет действовать для работников Государственной исполнительной службы, Нацполиции, ГБР, НАБУ, БЭБ, прокуратуры, Службы судебной охраны и патронатной службы", — отмечает издание.

На ровне с этим, законодатели планируют расширить полномочия правоохранителей во время мобилизации. Таким образом, привлекать Нацполицию к рекрутингу на военную службу смогут ЦНАПы, центры занятости и центры рекрутинга.

Кроме того, представители полиции будут иметь право:

требовать предъявить военно-учетный документ у мужчин 18 – 60 лет;

информировать мужчин призывного возраста о необходимости посетить ТЦК;

помогать сотрудникам ТЦК доставить призывника в центр комплектования.

Мобилизация в Украине

Напомним, что законопроект о мобилизации, принятый Радой в первом чтении 7 февраля, подвергается критике. Это потому, что некоторые пункты противоречат Конституции Украины.

Также мы сообщали, что порядок бронирования работников тоже изменится по новому закону. Несмотря на то, что все военнообязанные работники государственных органов могут получить бронь в случае необходимости, после принятия нового законопроекта о мобилизации некоторые категории госслужбы могут потерять до 50% военнообязанных, которые могут получить бронирование от мобилизации.

Добавим, что военный эксперт Павел Нарожный прокомментировал потребность в мобилизации 500 тыс. человек. По его словам, даже если в ряды Вооруженных сил пойдет такое количество людей, то их все равно "нереально будет научить и отправить воевать". Он назвал реальные мобилизационные потребности страны на передовую.