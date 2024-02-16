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Мобілізований депутат ухилявся від служби, але отримував виплати військового

16 лютого 2024 19:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мобілізований депутат ухилявся від служби, але отримував виплати військового
Співробітники прокуратури проводять розслідування. Фото: Спеціалізована прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Співробітники Державного бюро розслідувань із підтримкою Державної прикордонної служби висунули звинувачення депутату міської ради Семенівки у Чернігівській області. Мобілізований депутат ухилявся від служби, але отримував виплати як військовий.

Про це повідомляє ДБР у п'ятницю, 16 лютого.

Шахрайська діяльність депутата

Після початку вторгнення Росії депутат був призваний на військову службу, але протягом п'яти місяців не приходив на своє місце служби.

Його вищий керівник ігнорував його відсутність і, навпаки, фальсифікував документи, вказуючи, що депутат виконує свої обов'язки у складі прикордонних військ.

"При цьому депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового понад 157 тисяч гривень", — повідомили в ДБР.

Проти чиновника було висунуто звинувачення в ухиленні від військового обов'язку та шахрайстві. Санкції статті передбачають покарання у вигляді десяти років позбавлення волі. Наразі розглядається питання щодо вибору запобіжного заходу для обвинуваченого.

Нагадаємо, у Львівській області прикордонники викрили правопорушників, які організували схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон. За такою схемою незаконно перетнули кордон 29 осіб, які не повернулися до України.

Раніше прикордонники затримали сімох ухилянтів, які намагалися на двох човнах відплисти до Угорщини. Чоловіки скористалися послугами переправників, яким мали сплатити чималу суму за послуги.

ДБР
правосуддя
гроші
шахрайство
Чернігівська область
місцеві депутати
військові
мобілізація
ухилянти

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