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Мобилизованный депутат уклонялся от службы, но получал выплаты военного

16 февраля 2024 19:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизованный депутат уклонялся от службы, но получал выплаты военного
Сотрудники прокуратуры ведут расследование. Фото: Специализированная прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники Государственного бюро расследований с поддержкой Государственной пограничной службы выдвинули обвинение депутату городского совета Семеновки в Черниговской области. Мобилизованный депутат уклонялся от службы, но получал выплаты, как военный.

Об этом сообщает ГБР в пятницу, 16 февраля.

Мошенническая деятельность депутата

После начала вторжения России депутат был призван на военную службу, но в течение пяти месяцев не являлся на свое место службы.

Его вышестоящий руководитель игнорировал его отсутствие и, наоборот, фальсифицировал документы, указывая, что депутат выполняет свои обязанности в составе пограничных войск.

"При этом депутат незаконно получил денежное довольствие военного на более 157 тысяч гривен", — сообщили в ГБР.

Против чиновника были выдвинуты обвинения в уклонении от воинской обязанности и мошенничестве. Санкции статьи предусматривают наказание в виде десяти лет лишения свободы. В настоящее время рассматривается вопрос о выборе меры пресечения для обвиняемого.

Напомним, во Львовской области пограничники разоблачили правонарушителей, организовавших схему по незаконной переправке военнообязанных мужчин через границу. По такой схеме незаконно пересекли границу 29 человек, которые не вернулись в Украину.

Ранее пограничники задержали семерых уклонистов, пытавшихся на двух лодках отплыть в Венгрию. Мужчины воспользовались услугами переправителей, которым должны были оплатить немалую сумму за услуги.

ГБР
правосудие
деньги
мошенничество
Черниговская область
местные депутаты
военные
мобилизация
уклонисты

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