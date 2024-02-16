Прикордонники затримали ухилянтів, які намагалися човнами дістатися Угорщини

Затримані ухилянти з плавзасобами. Фото ілюстративне: ДПСУ

Прикордонники затримали сімох ухилянтів, які намагалися на двох човнах відплисти до Угорщини. Чоловіки скористалися послугами переправників, яким мали сплатити не малу суму за послуги.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Ухилянти тікали на човнах

Група осіб прямувала в бік угорського кордону з плавзасобами, щоб покинути межі України та втекти від мобілізації. Прикордонний наряд затримав порушників.

"Наразі відомо, що чоловіки скористалися послугами переправників, яким мали заплатити від $4000 до $8700", — повідомили прикордонники.

Правоохоронці склали на порушників адмінпротоколи. Особи причетних до цієї справи правопорушників з'ясовуються.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області затримали порушника, який намагався вивезти чоловіків призовного віку за кордон.

Нагадаємо, в Одеській області затримали групу ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Чоловіки хотіли втекти до Молдови, щоб уникнути мобілізації.