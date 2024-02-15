Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військовий arrow В Україні розшукують ухилянтів — як це відбувається arrow

В Україні розшукують ухилянтів — як це відбувається

15 лютого 2024 07:04
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор
Мобілізація в Україні — як відбувається розшук ухилянтів
Явка військовозобов'язаних до ТЦК та СП. Фото: УНІАН
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор

В Україні наразі продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Військовозобов'язаних чоловіків, яких ВЛК визнала придатними до військової служби, призивають до лав Збройних сил. Водночас є громадяни, які ухиляються від призову на військову службу. Хоч за це в державі і передбачена кримінальна відповідальність. 

Як розшукують ухилянтів, детально розповів перший заступник голови Національної поліції України — керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю Цензор.НЕТ

Читайте також:

Так, за його словами, за розшук ухилянтів відповідальні саме представники Нацполіції, але списки тих, хто проігнорував мобілізаційне розпорядження, подають до поліції співробітники ТЦК та СП. 

"Ухилення від призову та мобілізації — це чітко наша підслідність, наш функціонал. Звичайно, ці кримінальні провадження розпочинаються за ініціативою територіальних центрів комплектування, тому що ми не можемо знати, хто ухилився, не відреагував на повістку, чи хто не з’явився після проходження ВЛК. Тому виключно після того, як надійдуть списки таких осіб, ми починаємо працювати", — пояснив Цуцкірідзе.

Він зазначив, під час пошуку людей, що ухилилися від мобілізації, поліція працює за певним алгоритмом і застосовує цілий комплекс заходів.

Водночас заступник голови Нацполіції наголосив, що всі засоби застосовуються лише тоді, коли вже вдалося встановити, де перебуває людина, про яку поінформував ТЦК.

Цуцкірідзе розповів, що наявність самого кримінального провадження розв’язує руки й дає змогу провести весь комплекс слідчих і негласних слідчих розшукових дій.

"Тобто від банальних допитів оточення цієї людини до оперативних заходів, які стосуються і телефонів, і відкритого пересування на автомобілях (програма "Безпечне місто") тощо", — підсумовує перший заступник.

 

Раніше ми писали, що чекає на військовозобов'язаних чоловіків, які відмовилися проходити військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з ухилянтів ризикує сісти за ґрати на п'ять років. 

Також ми інформували, у яких регіонах України найбільше чоловіків, що ухиляються від призову на військову службу. 

війна
мобілізація
військовозобов'язані
розшук
ухилянти
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі