Мобілізація в Україні — як відбувається розшук ухилянтів

Явка військовозобов'язаних до ТЦК та СП. Фото: УНІАН

В Україні наразі продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Військовозобов'язаних чоловіків, яких ВЛК визнала придатними до військової служби, призивають до лав Збройних сил. Водночас є громадяни, які ухиляються від призову на військову службу. Хоч за це в державі і передбачена кримінальна відповідальність.

Як розшукують ухилянтів, детально розповів перший заступник голови Національної поліції України — керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Так, за його словами, за розшук ухилянтів відповідальні саме представники Нацполіції, але списки тих, хто проігнорував мобілізаційне розпорядження, подають до поліції співробітники ТЦК та СП.

"Ухилення від призову та мобілізації — це чітко наша підслідність, наш функціонал. Звичайно, ці кримінальні провадження розпочинаються за ініціативою територіальних центрів комплектування, тому що ми не можемо знати, хто ухилився, не відреагував на повістку, чи хто не з’явився після проходження ВЛК. Тому виключно після того, як надійдуть списки таких осіб, ми починаємо працювати", — пояснив Цуцкірідзе.

Він зазначив, під час пошуку людей, що ухилилися від мобілізації, поліція працює за певним алгоритмом і застосовує цілий комплекс заходів.

Водночас заступник голови Нацполіції наголосив, що всі засоби застосовуються лише тоді, коли вже вдалося встановити, де перебуває людина, про яку поінформував ТЦК.

Цуцкірідзе розповів, що наявність самого кримінального провадження розв’язує руки й дає змогу провести весь комплекс слідчих і негласних слідчих розшукових дій.

"Тобто від банальних допитів оточення цієї людини до оперативних заходів, які стосуються і телефонів, і відкритого пересування на автомобілях (програма "Безпечне місто") тощо", — підсумовує перший заступник.

Раніше ми писали, що чекає на військовозобов'язаних чоловіків, які відмовилися проходити військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з ухилянтів ризикує сісти за ґрати на п'ять років.

Також ми інформували, у яких регіонах України найбільше чоловіків, що ухиляються від призову на військову службу.