Деяким українцям вручають мобілізаційні розпорядження — що необхідно знати

Представники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжено до 13 травня 2024 року. Тож, військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки для уточнення даних. Також їх можуть зобов'язати пройти військово-лікарську комісію. Водночас деяким українцям можуть вручити мобілізаційне розпорядження.

Що це за вид документа, коли його вручають та кому, розбираємося далі в матеріалі. Варто зауважити, що ці питання регулює Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу".

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Що таке мобілізаційне розпорядження

Мобілізаційне розпорядження — це документ, який часто називають бойовою повісткою, передбачений для мобілізації військовозобов'язаного до ЗСУ.

Його можуть вручити лише після того, як особа пройшла військову медкомісію та була визнана придатною або частково придатною до військової служби.

Після отримання мобілізаційного розпорядження чоловік направляється в пункт постійної дислокації військової частини та проходить навчання.

Хто може отримати мобілізаційне розпорядження

Бойову повістку можуть отримати чоловіки:

віком від 27 до 60 років (або від 18 до 27 років за наявності бойового досвіду);

які пройшли ВЛК та визнані придатним або обмежено придатними до військової служби;

які не мають відстрочки від мобілізації;

які висловили добровільне бажання мобілізуватися.

Українець тримає в руках бойову повістку. Фото: facebook.com/Bilosh/posts

Які дані обов'язково повинно містити мобілізаційне розпорядження

У даному документі обов'язково повинні бути вказані наступні дані:

ПІБ;

дата народження мобілізованого;

адреса реєстрації;

місце роботи;

вид повістки;

номер документа;

назва та адреса ТЦК, куди потрібно з'явитися;

термін явки (дата та час);

печатка;

підпис і ПІБ керівника ТЦК та СП.

Варто зауважити, що після того, як військовозобов'язаному вручили мобілізаційне розпорядження, він зобов'язаний з'явитися до ТЦК впродовж 24 годин.

Що загрожує військовозобов'язаному у разі неявки за мобілізаційним розпорядженням

Неявка у ТЦК за мобілізаційним розпорядженням без поважних причин може мати серйозні наслідки, а саме кримінальну відповідальність.

Ігнорування документа та неявка розцінюється як ухилення від мобілізації. Відповідно до ст. 336 Кримінального кодексу України, таке ухилення від призову на військову службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Суд може звільнити від відбування покарання, якщо обвинувачений визнає свою провину і йому буде призначений випробувальний термін від 1 до 3 років. Відповідальність за неявку за мобілізаційним розпорядженням настає негайно.

При цьому особи, які були засуджені за ухилення від призову все одно можуть бути мобілізовані до війська.

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