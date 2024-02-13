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Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

13 февраля 2024 21:34
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергей Вовк
Сергей Вовк
Редактор
Некоторым украинцам вручают мобилизационные распоряжения — что нужно знать
Представители ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергей Вовк
Сергей Вовк
Редактор

Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлено до 13 мая 2024 года. Поэтому военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки для уточнения данных. Также их могут обязать пройти военно-врачебную комиссию. В то же время, некоторым украинцам могут вручить мобилизационное распоряжение.

Что это за вид документа, когда его вручают и кому, разбираемся далее в материале. Следует заметить, что эти вопросы регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Что такое мобилизационное распоряжение

Мобилизационное распоряжение — это документ, который часто называют боевой повесткой, предусмотренный для мобилизации военнообязанного в ВСУ.

Его могут вручить только после того, как лицо прошло военную медкомиссию и было признано пригодным или частично пригодным к военной службе.

После получения мобилизационного распоряжения мужчина направляется в пункт постоянной дислокации воинской части и проходит обучение.

Кто может получить мобилизационное распоряжение

Боевую повестку могут получить мужчины:

  • в возрасте от 27 до 60 лет (или от 18 до 27 лет при наличии боевого опыта);
  • прошедшие ВВК и признанные пригодными или ограниченно пригодными к военной службе;
  • не имеющие отсрочки от мобилизации;
  • выразившие добровольное желание мобилизоваться.

 

Кто может получить мобилизационное распоряжение
Украинец держит в руках боевую повестку. Фото: facebook.com/Bilosh/posts

Какие данные обязательно должно содержать мобилизационное распоряжение

В данном документе обязательно должны быть указаны следующие данные:

  • ФИО;
  • дата рождения мобилизованного;
  • адрес регистрации;
  • место работы;
  • вид повестки;
  • номер документа;
  • название и адрес ТЦК, куда следует явиться;
  • срок явки (дата и время);
  • печать;
  • подпись и ФИО руководителя ТЦК и СП.

Следует заметить, что после того, как военнообязанному вручили мобилизационное распоряжение, он обязан явиться в ТЦК в течение 24 часов.

Что угрожает военнообязанному в случае неявки по мобилизационному распоряжению

Неявка в ТЦК по мобилизационному распоряжению без уважительных причин может иметь серьезные последствия, а именно уголовную ответственность.

Игнорирование документа и неявка расцениваются как уклонение от мобилизации. Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, такое уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Суд может освободить от отбывания наказания, если обвиняемый признает свою вину и ему будет назначен испытательный срок от 1 до 3 лет. Ответственность за неявку по мобилизационному распоряжению наступает немедленно.

При этом лица, осужденные за уклонение от призыва, все равно могут быть мобилизованы в армию.

 

Раньше мы писали, какие данные обязательно должен содержать военный билет.

Напомним, мы сообщали, чем грозит отсутствие военного билета у военнообязанного украинца.

Также мы информировали, где работники ТЦК могут вручать повестки военнообязанным украинцам в 2024 году.

война
Украина
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные

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