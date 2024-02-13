Некоторым украинцам вручают мобилизационные распоряжения — что нужно знать

Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается
Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлено до 13 мая 2024 года. Поэтому военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки для уточнения данных. Также их могут обязать пройти военно-врачебную комиссию. В то же время, некоторым украинцам могут вручить мобилизационное распоряжение.
Что это за вид документа, когда его вручают и кому, разбираемся далее в материале. Следует заметить, что эти вопросы регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Что такое мобилизационное распоряжение
Мобилизационное распоряжение — это документ, который часто называют боевой повесткой, предусмотренный для мобилизации военнообязанного в ВСУ.
Его могут вручить только после того, как лицо прошло военную медкомиссию и было признано пригодным или частично пригодным к военной службе.
После получения мобилизационного распоряжения мужчина направляется в пункт постоянной дислокации воинской части и проходит обучение.
Кто может получить мобилизационное распоряжение
Боевую повестку могут получить мужчины:
- в возрасте от 27 до 60 лет (или от 18 до 27 лет при наличии боевого опыта);
- прошедшие ВВК и признанные пригодными или ограниченно пригодными к военной службе;
- не имеющие отсрочки от мобилизации;
- выразившие добровольное желание мобилизоваться.
Какие данные обязательно должно содержать мобилизационное распоряжение
В данном документе обязательно должны быть указаны следующие данные:
- ФИО;
- дата рождения мобилизованного;
- адрес регистрации;
- место работы;
- вид повестки;
- номер документа;
- название и адрес ТЦК, куда следует явиться;
- срок явки (дата и время);
- печать;
- подпись и ФИО руководителя ТЦК и СП.
Следует заметить, что после того, как военнообязанному вручили мобилизационное распоряжение, он обязан явиться в ТЦК в течение 24 часов.
Что угрожает военнообязанному в случае неявки по мобилизационному распоряжению
Неявка в ТЦК по мобилизационному распоряжению без уважительных причин может иметь серьезные последствия, а именно уголовную ответственность.
Игнорирование документа и неявка расцениваются как уклонение от мобилизации. Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, такое уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.
Суд может освободить от отбывания наказания, если обвиняемый признает свою вину и ему будет назначен испытательный срок от 1 до 3 лет. Ответственность за неявку по мобилизационному распоряжению наступает немедленно.
При этом лица, осужденные за уклонение от призыва, все равно могут быть мобилизованы в армию.
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