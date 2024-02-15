Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow В Украине разыскивают уклонистов — как это происходит arrow

В Украине разыскивают уклонистов — как это происходит

15 февраля 2024 07:04
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергей Вовк
Сергей Вовк
Редактор
Мобилизация в Украине — как происходит розыск уклонистов
Явка военнообязанных в ТЦК и СП. Фото: УНИАН
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергей Вовк
Сергей Вовк
Редактор

В Украине продолжены военное положение и всебщая мобилизация. Военнообязанных мужчин, которых ВВК признала пригодными к военной службе, призывают в ряды Вооруженных сил. В то же время есть граждане, уклоняющиеся от призыва на военную службу. Хотя, за это в государстве и предусмотрена уголовная ответственность.

Как разыскивают уклонистов, подробно рассказал первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины — руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью Цензор.НЕТ.

Читайте также:

Так, по его словам, за розыск уклонистов ответственны именно представители Нацполиции, но списки проигнорировавших мобилизационное распоряжение представляют в полицию сотрудники ТЦК и СП.

"Уклонение от призыва и мобилизации — это четко наша подследственность, наш функционал. Конечно, эти уголовные производства начинаются по инициативе территориальных центров комплектования, потому что мы не можем знать, кто уклонился, не отреагировал на повестку или кто не появился после прохождения. Поэтому исключительно после того, как поступят списки таких лиц, мы начинаем работать", — пояснил Цуцкиридзе.

Он отметил, что при поиске уклонившихся от мобилизации людей полиция работает по определенному алгоритму и применяет целый комплекс мер.

В то же время, заместитель руководителя Нацполиции подчеркнул, что все средства применяются только тогда, когда уже удалось установить, где находится человек, о котором проинформировал ТЦК.

Цуцкиридзе рассказал, что наличие самого уголовного производства развязывает руки и позволяет провести весь комплекс следственных и негласных следственных сыскных действий.

"То есть от банальных допросов окружения этого человека к оперативным мерам, которые касаются и телефонов, и открытого передвижения на автомобилях (программа "Безопасный город") и т.д.", — заключает первый заместитель.

 

Ранее мы писали, что ждет военнообязанных мужчин, отказавшихся проходить военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы рассказывали, кто из уклонистов рискует сесть за решетку на пять лет.

Также мы информировали, в каких регионах Украины больше мужчин, уклоняющихся от призыва на военную службу.

война
мобилизация
военнообязанные
розыск
уклонисты
Нацполиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме