Мобилизация в Украине — как происходит розыск уклонистов

Явка военнообязанных в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

В Украине продолжены военное положение и всебщая мобилизация. Военнообязанных мужчин, которых ВВК признала пригодными к военной службе, призывают в ряды Вооруженных сил. В то же время есть граждане, уклоняющиеся от призыва на военную службу. Хотя, за это в государстве и предусмотрена уголовная ответственность.

Как разыскивают уклонистов, подробно рассказал первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины — руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью Цензор.НЕТ.

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Так, по его словам, за розыск уклонистов ответственны именно представители Нацполиции, но списки проигнорировавших мобилизационное распоряжение представляют в полицию сотрудники ТЦК и СП.

"Уклонение от призыва и мобилизации — это четко наша подследственность, наш функционал. Конечно, эти уголовные производства начинаются по инициативе территориальных центров комплектования, потому что мы не можем знать, кто уклонился, не отреагировал на повестку или кто не появился после прохождения. Поэтому исключительно после того, как поступят списки таких лиц, мы начинаем работать", — пояснил Цуцкиридзе.

Он отметил, что при поиске уклонившихся от мобилизации людей полиция работает по определенному алгоритму и применяет целый комплекс мер.

В то же время, заместитель руководителя Нацполиции подчеркнул, что все средства применяются только тогда, когда уже удалось установить, где находится человек, о котором проинформировал ТЦК.

Цуцкиридзе рассказал, что наличие самого уголовного производства развязывает руки и позволяет провести весь комплекс следственных и негласных следственных сыскных действий.

"То есть от банальных допросов окружения этого человека к оперативным мерам, которые касаются и телефонов, и открытого передвижения на автомобилях (программа "Безопасный город") и т.д.", — заключает первый заместитель.

Ранее мы писали, что ждет военнообязанных мужчин, отказавшихся проходить военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы рассказывали, кто из уклонистов рискует сесть за решетку на пять лет.

Также мы информировали, в каких регионах Украины больше мужчин, уклоняющихся от призыва на военную службу.