Пограничники задержали уклонистов, пытавшихся на лодках добраться до Венгрии

Задержаны уклоняющие с плавсредствами. Фото иллюстративное: ГПСУ

Пограничники задержали семерых уклонистов, пытавшихся на двух лодках отплыть в Венгрию. Мужчины воспользовались услугами переправителей, которым должны были оплатить немалую сумму за услуги.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Уклонисты убегали на лодках

Группа лиц направлялась в сторону венгерской границы с плавсредствами, чтобы покинуть пределы Украины и уйти от мобилизации. Пограничный наряд задержал нарушителей.

"Пока известно, что мужчины воспользовались услугами переправителей, которым должны были заплатить от $4000 до $8700", — сообщили пограничники.

Правоохранители составили на нарушителей админпротоколы. Личности причастных к этому делу правонарушителей выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области задержан нарушитель, который пытался вывезти мужчин призывного возраста за границу.

Напомним, в Одесской области задержали группу уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Мужчины хотели бежать в Молдову во избежание мобилизации.