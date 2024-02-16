Пограничники задержали уклонистов, пытавшихся на лодках добраться до Венгрии
Пограничники задержали семерых уклонистов, пытавшихся на двух лодках отплыть в Венгрию. Мужчины воспользовались услугами переправителей, которым должны были оплатить немалую сумму за услуги.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Уклонисты убегали на лодках
Группа лиц направлялась в сторону венгерской границы с плавсредствами, чтобы покинуть пределы Украины и уйти от мобилизации. Пограничный наряд задержал нарушителей.
"Пока известно, что мужчины воспользовались услугами переправителей, которым должны были заплатить от $4000 до $8700", — сообщили пограничники.
Правоохранители составили на нарушителей админпротоколы. Личности причастных к этому делу правонарушителей выясняются.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области задержан нарушитель, который пытался вывезти мужчин призывного возраста за границу.
Напомним, в Одесской области задержали группу уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Мужчины хотели бежать в Молдову во избежание мобилизации.
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