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Пограничники задержали уклонистов, пытавшихся на лодках добраться до Венгрии

16 февраля 2024 18:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пограничники задержали уклонистов, пытавшихся на лодках добраться до Венгрии
Задержаны уклоняющие с плавсредствами. Фото иллюстративное: ГПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Пограничники задержали семерых уклонистов, пытавшихся на двух лодках отплыть в Венгрию. Мужчины воспользовались услугами переправителей, которым должны были оплатить немалую сумму за услуги.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Уклонисты убегали на лодках

Группа лиц направлялась в сторону венгерской границы с плавсредствами, чтобы покинуть пределы Украины и уйти от мобилизации. Пограничный наряд задержал нарушителей.

"Пока известно, что мужчины воспользовались услугами переправителей, которым должны были заплатить от $4000 до $8700", — сообщили пограничники.

Правоохранители составили на нарушителей админпротоколы. Личности причастных к этому делу правонарушителей выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области задержан нарушитель, который пытался вывезти мужчин призывного возраста за границу.

Напомним, в Одесской области задержали группу уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Мужчины хотели бежать в Молдову во избежание мобилизации.

Венгрия
Украина
пограничники
Закарпатье
мобилизация
уклонисты

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