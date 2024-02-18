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Мобілізувати поліцейських на фронт — петиція на сайті Президента

18 лютого 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Мобілізувати поліцейських на фронт — петиція на сайті Президента
Національні поліція України. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

На сайті Президента України створили петицію щодо мобілізації до лав Збройних сил України працівників Національної поліції. Замінити їх пропонують новими цивільними працівниками. 

Про це йдеться у петиції №22/217868-еп.

Петиція за мобілізацію поліцейських на фронт

Автор петиції Артур Яблонський запропонував мобілізувати на загальних засадах до лав Збройних сил України працівників поліції.

Аргументується така пропозиція тим, що поліцейські проходять військову підготовку та володіють навичками стрільби, тож вони принесуть більше користі на фронті, ніж звичайні цивільні. 

"Поліцейські, які вже пройшли ВЛК і мають досвід стрільби та військової підготовки, можуть швидко і ефективно адаптуватися до умов бойових дій на фронті та виконувати різноманітні завдання", — йдеться в петиції. 

Автор пропонує мобілізувати не менше 30% працівників поліції. А замінити їх зможуть цивільні. 

"Заміна поліцейських новими цивільними працівниками може бути більш ефективним використанням наявних ресурсів та забезпечити оптимальну розподіленість кадрів. Також це дасть змогу зменшити корумповану складову в рази", — пояснюється в петиції.

Петиція зʼявилась 8 лютого, однак станом на 15 лютого не набрала й пʼятої частини від необхідних 25 000 підписів для подальшого її розгляду. 

Нагадаємо, на сайті Президента також зʼявилась петиція з проханням звільнити від мобілізації ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. 

Офіс президента
ЗСУ
поліція
петиція
мобілізація
Нацполіція

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