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Просять звільнити від мобілізації ліквідаторів аварії на ЧАЕС — петиція

15 лютого 2024 04:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Просять звільнити від мобілізації ліквідаторів аварії на ЧАЕС — петиція
Підготовка чоловіків до ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. Фото: mchs.gov.ru
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На сайті Президента України з'явилась петиція з проханням звільнити від мобілізації ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Наразі прохання зібрало 477 підписів із 25 тис. потрібних для розгляду президентом.

Відповідна петиція з'явилась на сайті президента в вівторок, 13 лютого.

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Скриншот петиції з сайту Президента України
Скриншот петиції з сайту Президента України

Петиція з проханням звільнення від призову ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Авторка петиції Софія Тригуб звертається до влади з проханням підтримати петицію та внести правки до закону про мобілізацію що звільнення від призову ліквідаторів наслідків катастрофи на ЧАЕС.

"Суть нашого звернення полягає в необхідності виключити учасників ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС з-поміж осіб, які підлягають мобілізації. Ці люди вже віддали обовʼязок перед країною та народом, внесли вагомий внесок у безпеку та добробут України, поклавши власне здоровʼя та безтурботне життя під час ліквідації наслідків катастрофи", — йдеться в петиції.

Тригуб стверджує, що несправедливо додавати до списку військовозобов'язаних осіб героїв-ліквідаторів аварії та мобілізувати їх.

"Ми закликаємо законодавців внести необхідні зміни до відповідного законодавства, щоб визнати внесок учасників ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС та забезпечити їм заслужений відпочинок та захист від додаткових навантажень, повʼязаних з мобілізацією", — додала авторка.

Звільнення від мобілізації у 2024 році

Нагадаємо, що Кабмін вніс до Ради новий законопроєкт про мобілізацію 30 січня. Нещодавно 7 лютого відбулося перше читання, під час якого за новий закон проголосували 243 депутати. Однак вже відомо, про що йдеться в документі, зокрема вказано перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу. 

Також ми повідомляли, що за законом, деякі громадяни мають бронювання або ж відстрочку від призову на військову службу. Відомо, які обставини не надають права на відстрочку від мобілізації під час особливого стану в країні.

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війна
ЧАЕС

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