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Просят освободить от мобилизации ликвидаторов аварии на ЧАЭС — петиция

15 февраля 2024 04:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Просят освободить от мобилизации ликвидаторов аварии на ЧАЭС — петиция
Подготовка мужчин к ликвидации последствий крушения на Чернобыльской АЭС. Фото: mchs.gov.ru
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На сайте Президента Украины появилась петиция с просьбой освободить от мобилизации ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Просьба собрала 477 подписей из 25 тыс. нужных для рассмотрения президентом.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента во вторник, 13 февраля.

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Скриншот петиции с сайта Президента Украины
Скриншот петиции с сайта Президента Украины

Петиция с просьбой освобождения от призыва ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Автор петиции София Тригуб обращается к власти с просьбой поддержать петицию и внести поправки в закон о мобилизации насчет освобождения от призыва ликвидаторов последствий катастрофы на ЧАЭС.

"Суть нашего обращения заключается в необходимости исключить участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС среди лиц, подлежащих мобилизации. Эти люди уже отдали долг перед страной и народом, внесли весомый вклад в безопасность и благосостояние Украины, положив собственное здоровье и беззаботную жизнь во время ликвидации последствий катастрофы", — говорится в петиции.

Тригуб утверждает, что несправедливо добавлять в список военнообязанных лиц героев-ликвидаторов аварии и мобилизовать их.

"Мы призываем законодателей внести необходимые изменения в соответствующее законодательство, чтобы признать вклад участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС и обеспечить им заслуженный отдых и защиту от дополнительных нагрузок, связанных с мобилизацией", — добавила автор.

Освобождение от мобилизации в 2024 году

Напомним, что Кабмин внес в Раду новый законопроект о мобилизации 30 января. Недавно 7 февраля состоялось первое чтение, в ходе которого за новый закон проголосовали 243 депутата. Однако уже известно, о чем идет речь в документе, в частности, указан перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу.

Также мы сообщали, что по закону, некоторые граждане имеют бронирование или отсрочку от призыва на военную службу. Известно, какие обстоятельства не дают права на отсрочку от мобилизации во время особого положения в стране.

закон
петиция
мобилизация
ликвидация
война в Украине
отсрочка
війна
ЧАЭС

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