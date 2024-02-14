Військовий експерт відповів, скільки українців насправді можуть забрати до ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: te.20minut.ua

Ще минулого року на підсумковій пресконференції Президент України Володимир Зеленськи заявив, що Генштаб запропонував залучити до лав ЗСУ додатково до 500 тисяч осіб. Ця цифра мобілізованих ніби має значно посилити військо та покращити ситуацію на фронті. Крім того, дозволить проводити повноцінні ротації військових.

Та чи дійсно реально призвати на військову службу таку кількість військовозобов'язаних чоловіків? На це питання відповів військовий експерт Павло Нарожний у коментарі 24 Каналу.

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Перш за все він підкреслив, незалежно від цифри, українській армії потрібні люди, тому з погляду військової справи від мобілізації ми нікуди не дінемося. Проте, до мобілізації 500 тисяч осіб експерт відноситься скептично.

"Якщо зараз в армію призвати 500 тисяч, то їх "відривають" з економіки, та і їх просто нереально навчити й відправити воювати", — висловив думку Нарожний.

За його словами, в Україні немає матеріально-технічної бази для підготовки такої кількості людей, а це полігони, військові частини, інструктори та офіцери.

"Навіть якщо уявити, що всіх їх навчили, ми отримаємо 500 тисяч рядових. Куди ми їх подінемо? Це все означає формування нових військових частин, і потрібно отримати всю техніку. Я вважаю цифру в 500 тисяч абсолютно нереальною і фантастичною. Реальна цифра для мене 100-200 тисяч. Не одномоментно, впродовж року", — вказав військовий експерт.

Раніше доктор економічних наук Андрій Длігач висловив думку, чи реально масово призвати чоловіків на військову службу з економічної точки зору.

Нагадаємо, військова ЗСУ назвала причини, чому жінок слід мобілізувати нарівні з чоловіками.

Також ми інформували, що заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, чи зможуть засуджені поповнити лави ЗСУ.