Военный эксперт ответил, сколько украинцев на самом деле могут забрать в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины. Фото: te.20minut.ua

Еще в прошлом году на итоговой пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб предложил привлечь в ряды ВСУ дополнительно до 500 тысяч человек. Эта цифра мобилизованных должна будет значительно усилить войско и улучшить ситуацию на фронте. Кроме того, разрешит проводить полноценные ротации военных.

Но действительно ли реально призвать на военную службу такое количество военнообязанных мужчин? На этот вопрос ответил военный эксперт Павел Нарожный в комментарии 24 Каналу.

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Прежде всего он подчеркнул, независимо от цифры, украинской армии нужны люди, поэтому с точки зрения военного дела от мобилизации мы никуда не денемся. Однако к мобилизации 500 тысяч человек эксперт относится скептически.

"Если сейчас в армию призвать 500 тысяч, то их "отрывают" из экономики, да и их просто нереально научить и отправить воевать", — сказал Нарожный.

По его словам, в Украине нет материально-технической базы подготовки такого количества людей, а это полигоны, воинские части, инструкторы и офицеры.

"Даже если представить, что всех их научили, мы получим 500 тысяч рядовых. Куда мы их денем? Это все означает формирование новых воинских частей, и нужно получить всю технику. Я считаю цифру в 500 тысяч абсолютно нереальной и фантастической. Реальная цифра для меня 100-200 тысяч. Не одномоментно, в течение года", — указал военный эксперт.

Ранее доктор экономических наук Андрей Длигач выразил мнение, реально ли массово призвать мужчин на военную службу с экономической точки зрения.

Напомним, военная ВСУ назвала причины, по которым женщин следует мобилизовать наравне с мужчинами.

Также мы информировали, что заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, смогут ли осужденные пополнить ряды ВСУ.