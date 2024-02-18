Мобилизовать полицейских на фронт — петиция на сайте Президента

Национальная полиция Украины. Фото: google.com

На сайте Президента Украины создали петицию по мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины работников Национальной полиции. Заменить их предлагают новыми гражданскими работниками.

Об этом говорится в петиции №22/217868-эп.

Петиция за мобилизацию полицейских на фронт

Автор петиции Артур Яблонский предложил мобилизовать на общих началах в ряды Вооруженных сил Украины работников полиции.

Аргументируется такое предложение тем, что полицейские проходят военную подготовку и обладают навыками стрельбы, поэтому они принесут больше пользы на фронте, чем обычные гражданские.

"Полицейские, уже прошедшие ВЛК и имеющие опыт стрельбы и военной подготовки, могут быстро и эффективно адаптироваться к условиям боевых действий на фронте и выполнять различные задачи", — говорится в петиции.

Автор предлагает мобилизовать не менее 30% сотрудников полиции. А заменить их смогут гражданские.

"Замена полицейских новыми гражданскими работниками может быть более эффективным использованием имеющихся ресурсов и обеспечить оптимальную распределенность кадров. Также это позволит уменьшить коррумпированную составляющую в разы", — поясняется в петиции.

Петиция появилась 8 февраля, однако на 15 февраля не набрала и пятой части от необходимых 25 000 подписей для дальнейшего ее рассмотрения.

Напомним, на сайте Президента также появилась петиция с просьбой освободить от мобилизации ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.