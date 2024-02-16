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Нардеп Шевченко заявив, що законопроєкт про мобілізацію не вирішує жодних проблем

16 лютого 2024 12:29
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Нардеп Шевченко заявив, що законопроєкт про мобілізацію не вирішує жодних проблем
Народний депутат України Євген Шевченко. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Народний депутат України Євген Шевченко заявив, що законопроєкт про мобілізацію не вирішує проблем мобілізації. Він просто вносить зміни до майже 20 законів, при цьому місцями порушуючи конституційні права людей. 

Про це депутат повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Законопроєкт про мобілізацію не вирішує проблеми

Євген Шевченко заявив, що новий законопроєкт, по суті, не вирішує проблем мобілізації. 

"Це законопроєкт, який вносить зміни в різні інші законодавчі акти, які вже діють — в адміністративні кодекси, а закон про мобілізацію, в бюджет і таке інше. Якщо я не помиляюсь, у 18 законів він вносить зміни", — повідомив нардеп. 

Однак така гостра реакція людей на даний законопроєкт обумовлена саме наявністю пунктів, які порушують конституційні права людей. 

"Перше що в мене викликає такий антураж — це те, що поліцейський має право без рішення суду на 15 діб заарештувати людину, якщо вона не підкорилася. З точки зору адміністративного права, мені взагалі не зрозуміло, як це можна прописати", — пояснив Євген Шевченко. 

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. 

Днями спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив, що навколо законопроєкту точаться гострі дискусії. Друге читання відбудеться, за його словами, не раніше 21 лютого.

Євген Шевченко
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні
війна

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