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Нардеп Шевченко заявил, что законопроект о мобилизации не решает никаких проблем

16 февраля 2024 12:29
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Нардеп Шевченко заявил, что законопроект о мобилизации не решает никаких проблем
Народный депутат Украины Евгений Шевченко. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Народный депутат Украины Евгений Шевченко заявил, что законопроект о мобилизации не решает проблем мобилизации. Он просто вносит изменения в почти 20 законов, при этом местами нарушая конституционные права людей.

Об этом депутат сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Законопроект о мобилизации не решает проблему

Евгений Шевченко заявил, что новый законопроект по сути не решает проблем мобилизации.

"Это законопроект, который вносит изменения в различные другие законодательные акты, которые уже действуют — в административные кодексы, а закон о мобилизации, в бюджет и так далее. Если я не ошибаюсь, в 18 законов он вносит изменения", — сообщил нардеп.

Однако такая острая реакция людей на данный законопроект обусловлена именно наличием пунктов, нарушающих конституционные права граждан.

"Первое, что у меня вызывает такой антураж — это то, что полицейский имеет право без решения суда на 15 суток арестовать человека, если он не подчинился. С точки зрения административного права, мне вообще не понятно, как это можно прописать", — пояснил Евгений Шевченко.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении.

На днях спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что вокруг законопроекта идут острые дискуссии. Второе чтение состоится, по его словам, не раньше 21 февраля.

Евгений Шевченко
мобилизация
законопроект
война в Украине
війна

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