Нардеп заявив, що ухилянти від мобілізації повинні шукати іншу країну для життя

Народний депутат Ігор Кривошеєв. Фото: facebook/ihor.kryvosheyev

Народний депутат Ігор Кривошеєв висловив думку про те, що чоловіки, які не готові йти на службу до армії, мають шукати собі іншу країну для життя. Політик додав, що у разі необхідності готовий сам піти на фронт та захищати Україну.

Нардеп повідомив про це в ефірі Української правди в понеділок, 5 лютого.

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Як вказав Кривошеєв, зараз усі військовозобов'язані повинні мати чітке розуміння ситуації в країні та збагнути, що йде війна за право на життя. За його словами, ті чоловіки, які не готові взяти на себе таку відповідальність та йти воювати мають шукати собі іншу державу.

"Всі чоловіки в Україні повинні розуміти, що ми воюємо за наше право на існування. Якщо ми не готові долучитися до цієї війни тим чи іншим способом, то певно що треба шукати собі іншу країну, якщо ви не приймаєте на себе цю відповідальність, то є можливість перепливти Тису і шукати собі іншого громадянства", — переконаний нардеп.

На питання про те, чи згоден сам нардеп захищати країну на передовій зі зброєю в руках, Кривошеєв наголосив, що готовий.

"Я абсолютного готовий воювати, для мене це абсолютно не проблема", — підкреслив політик.

Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк вважає, що офіційного "відкупу" від служби у новому законопроєкті про мобілізацію не передбачається. За його словами, ні уряд, ні президент не підуть на такий крок.

Додамо, екскомандир 4-ої роти 47-ої механізованої бригади ЗСУ Микола Мельник вважає, що чоловіків, які покинули Україну і виїхали за кордон потрібно позбавити права голосу та вирішувати будь-що в державі. Військовий назвав втікачів "боягузами".