Нардеп заявил, что уклонисты от мобилизации должны искать другую страну для жизни

Народный депутат Игорь Кривошеев. Фото: facebook/ihor.kryvosheyev

Народный депутат Игорь Кривошеев высказал мнение о том, что мужчины, не готовые идти на службу в армию, должны искать себе другую страну для жизни. Политик добавил, что в случае необходимости готов сам пойти на фронт и защищать Украину.

Нардеп сообщил об этом в эфире Украинской правды в понедельник, 5 февраля.

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Как отметил Кривошеев, сейчас все военнообязанные должны иметь четкое понимание ситуации в стране и понять, что идет война за право на жизнь. По его словам, те мужчины, которые не готовы взять на себя такую ответственность и идти воевать, должны искать себе другое государство.

"Все мужчины в Украине должны понимать, что мы воюем за наше право на существование. Если мы не готовы присоединиться к этой войне тем или иным способом, то вероятно, что нужно искать себе другую страну, если вы не принимаете на себя эту ответственность, есть возможность переплыть Тису и искать себе другое гражданство", — убежден нардеп.

На вопрос о том, согласен ли сам нардеп защищать страну на передовой с оружием в руках, Кривошеев подчеркнул, что готов.

"Я абсолютного готов воевать, для меня это совершенно не проблема", — указал политик.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк считает, что официального "откупа" от службы в новом законопроекте о мобилизации не предусматривается. По его словам, ни правительство, ни президент не пойдут на такой шаг.

Добавим, экс-командир 4-й роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник считает, что мужчин, покинувших Украину и выехавших за границу, нужно лишить права голоса и решать что-либо в государстве. Военный назвал беглецов "трусами".