У Раді заговорили про можливість мобілізації засуджених — деталі

Українські військові. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Верховній Раді пролунала ідея щодо мобілізації засуджених осіб. За словами заступника голови комітету з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, це може стати одним з інструментів поповнення лав армії.

Про це пише MediaKiller у понеділок, 5 лютого.

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За словами Чернєва, перш за все в Україні повинна бути добровільна мобілізація.

"Ви знаєте, моя особиста позиція, що це один з інструментів, який можна застосовувати. Але ми маємо розуміти, що це, перш за все, має бути добровільна мобілізація. По-друге, мають бути все ж таки командири, які будуть погоджуватися і саме мають рекрутувати засуджених і розуміти, що з цими вони готові працювати, з цими не готові", — сказав він.

Депутат зазначив, що серед засуджених є ті, які готові та хочуть воювати, і він знає особисто командирів, які готові брати таких осіб у свої підрозділи.

Водночас росіяни відправляють засуджених на фронт ще з 2022 року. Таким чином, за пів року служби вони могли отримати помилування, однак тепер, за даними ЗМІ, їх залишають до закінчення війни.

Також із найманців з рядів засуджених у РФ створюють загони "Шторм Z", які в перших рядах йдуть в атаку на фронті.

Нагадаємо, що народний депутат Олексій Гончаренко зареєстрував альтернативний законопроєкт про мобілізацію. Нардеп пропонує мобілізувати за власним бажанням засуджених, які отримали умовне звільнення, або ті, хто звільнений від покарання за амністією або актом про помилування.

Крім того, начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк заявив, що законопроєкт про мобілізацію повністю відповідає нормам часу і дає визначеність українцям.