В Раде заговорили о возможности мобилизации осужденных — детали

Украинские военные. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Верховной Раде прозвучала идея о мобилизации осужденных. По словам заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, это может стать одним из инструментов пополнения рядов армии.

Об этом пишет MediaKiller в понедельник, 5 февраля.

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Мобилизация осужденных в Украине

По словам Чернева, прежде всего, в Украине должна быть добровольная мобилизация.

"Вы знаете, моя личная позиция, что это один из инструментов, который можно применять. Но мы должны понимать, что это прежде всего должна быть добровольная мобилизация. Во-вторых, должны быть все же командиры, которые будут соглашаться, и именно они должны рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы", — сказал он.

Депутат отметил, что среди осужденных есть те, которые готовы и хотят воевать, и он лично знает командиров, которые готовы брать таких лиц в свои подразделения.

В то же время россияне отправляют осужденных на фронт еще с 2022 года. Таким образом, за полгода службы они могли получить помилование, однако теперь, по данным СМИ, их оставляют до окончания войны.

Также из наемников из рядов осужденных в РФ создают отряды "Шторм Z", которые в первых рядах идут в атаку на фронте.

Напомним, что народный депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал альтернативный законопроект о мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать по собственному желанию осужденных, получивших условное освобождение, или освобожденных от наказания по амнистии или акту о помиловании.

Кроме того, начальник Управления печати и информации Минобороны Илларион Павлюк заявил, что законопроект о мобилизации полностью соответствует нормам времени и дает определенность украинцам.