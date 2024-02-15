Переховувався від суду — в Ужгороді затримали "провідника" ухилянтів

Затриманий організатор схеми для "ухилянтів". Фото: ДПСУ

В Ужгороді чоловік, якого підозрюють у нелегальному переведенні через кордон України кількох "ухилянтів", тривалий час переховувався від суду. Наразі його затримано і доставлено до суду, справу відновлено.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Переправляв "ухилянтів" за кордон

Чоловіка підозрюють у переправленні впродовж 2023 року декількох чоловіків за кордон.

Затримання підозрюваного здійснили прикордонники на одній з вулиць Ужгорода під час оперативно-розшукових заходів.

"Підозрюваного доставили до суду, судовий розгляд справи відновлено", — повідомили в ДПСУ.

Затриманий організатор схеми для "ухилянтів". Фото: ДПСУ

Раніше ми повідомляли, що на Одещині прикордонники викрили незаконну схему перетину кордону чоловіками та виїзду до Молдови. Чоловік підвозив порушників до кордону й отримував за свої "послуги" грошову винагороду в розмірі 6 тисяч доларів.

У Карпатських горах прикордонники знайшли тіло чоловіка, який намагався незаконно перейти кордон із Румунією. Також співробітники ДПСУ затримали ще трьох ухилянтів.