Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військовий arrow Переховувався від суду — в Ужгороді затримали "провідника" ухилянтів arrow

Переховувався від суду — в Ужгороді затримали "провідника" ухилянтів

15 лютого 2024 18:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Переховувався від суду — в Ужгороді затримали "провідника" ухилянтів
Затриманий організатор схеми для "ухилянтів". Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Ужгороді чоловік, якого підозрюють у нелегальному переведенні через кордон України кількох "ухилянтів", тривалий час переховувався від суду. Наразі його затримано і доставлено до суду, справу відновлено.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Переправляв "ухилянтів" за кордон 

Чоловіка підозрюють у переправленні впродовж 2023 року декількох чоловіків за кордон.

Затримання підозрюваного здійснили прикордонники на одній з вулиць Ужгорода під час оперативно-розшукових заходів.

"Підозрюваного доставили до суду, судовий розгляд справи відновлено", — повідомили в ДПСУ.

ДПСУ
Затриманий організатор схеми для "ухилянтів". Фото: ДПСУ

Раніше ми повідомляли, що на Одещині прикордонники викрили незаконну схему перетину кордону чоловіками та виїзду до Молдови. Чоловік підвозив порушників до кордону й отримував за свої "послуги" грошову винагороду в розмірі 6 тисяч доларів.

У Карпатських горах прикордонники знайшли тіло чоловіка, який намагався незаконно перейти кордон із Румунією. Також співробітники ДПСУ затримали ще трьох ухилянтів.

прикордонники
Закарпаття
Ужгород
порушення
Кримінал
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі