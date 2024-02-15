Скрывался от суда — в Ужгороде задержали "проводника" уклонистов

Задержан организатор схемы для "уклонистов". Фото: ГПСУ

В Ужгороде мужчина, подозреваемый в нелегальном переводе через границу Украины нескольких "уклонистов", долго скрывался от суда. Сейчас он задержан и доставлен в суд, дело возобновлено.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Переправлял "уклонистов" за границу

Мужчину подозревают в переправке в течение 2023 года нескольких мужчин за границу.

Задержание подозреваемого провели пограничники на одной из улиц Ужгорода во время оперативно-розыскных мероприятий.

"Подозреваемый был доставлен в суд, судебное рассмотрение дела возобновлено", — сообщили в ГПСУ.

Задержан организатор схемы для "уклонистов". Фото: ГПСУ

Ранее мы сообщали, что в Одесской области пограничники разоблачили незаконную схему пересечения границы мужчинами и выезда в Молдову. Мужчина подвозил нарушителей к границе и получал за свои "услуги" денежное вознаграждение в размере 6 тысяч долларов.

В Карпатских горах пограничники обнаружили тело мужчины, пытавшегося незаконно перейти границу с Румынией. Также сотрудники ГПСУ задержали еще троих ухилянцев.