Скрывался от суда — в Ужгороде задержали "проводника" уклонистов
В Ужгороде мужчина, подозреваемый в нелегальном переводе через границу Украины нескольких "уклонистов", долго скрывался от суда. Сейчас он задержан и доставлен в суд, дело возобновлено.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Переправлял "уклонистов" за границу
Мужчину подозревают в переправке в течение 2023 года нескольких мужчин за границу.
Задержание подозреваемого провели пограничники на одной из улиц Ужгорода во время оперативно-розыскных мероприятий.
"Подозреваемый был доставлен в суд, судебное рассмотрение дела возобновлено", — сообщили в ГПСУ.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области пограничники разоблачили незаконную схему пересечения границы мужчинами и выезда в Молдову. Мужчина подвозил нарушителей к границе и получал за свои "услуги" денежное вознаграждение в размере 6 тысяч долларов.
В Карпатских горах пограничники обнаружили тело мужчины, пытавшегося незаконно перейти границу с Румынией. Также сотрудники ГПСУ задержали еще троих ухилянцев.
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