Мобілізація в Україні — хто зможе скористатися платною відстрочкою

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube

Одна з найгарячіших тем, яку обговорюють в суспільстві, — нова ініціатива Кабміну щодо запровадження платної відстрочки від мобілізації. У Верховній Раді вже розглядають можливість бронювання за умови щомісячного платежу. Проте, українці сприйняли цю ідею неоднозначно, щобільше з'явилося чимало питань та спекуляцій.

Що насправді означає платне бронювання та яку імовірну суму платитимуть українці у разі прийняття рішення, детально пояснив народний депутат, очільник комітету ВР з економічного розвитку Дмитро Наталуха.

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Так, Наталуха відповів на ключові питання щодо платного бронювання:

1. Ця ініціатива стане законним способом "відкупитися" від військової служби

Така думка є неправильною, корупційні ризики не загрожуватимуть, адже таким чином навпаки можна уникнути корупції шляхом перенесення прийняття рішень з держави на керівника підприємства.

"Тобто, і колективу і керівництву потрібно буде знайти баланс і сформувати цей список таким чином, щоб колектив погодився увійти в цей список, бо ми говоримо про бронювання до 50% військовозобовʼязаних", — пояснив нардеп.

2. Збільшаться ризики інфляції

Наталуха підкреслює, що навпаки ініціатива має зменшити інфляцію, адже таке бронювання є добровільним податком, тому кошти, які будуть надходити в державу, не будуть критичними для бізнесу.

3. Бронювання — лише в інтересах цивільних

Запровадження платної відстрочки — це не лише інтерес суспільства, а й інтерес військових, адже таким чином вдасться покривати частину грошового забезпечення бійців, а сам бізнес гратиме важливу роль у підтримці армії.

4. Бронювання породжує війну для бідних

"Ця модель насправді пропонує вдосконалення системи мобілізації всіх ресурсів — як людських, так і матеріально-фінансових, та адаптування цієї мобілізації на сучасний лад", — підкреслив Наталуха.

Держава пропонує лише один з варіантів, який дозволяє військовозобов'язаним отримати відстрочку. Але не слід забувати, що в Україні є безліч категорій, що мають на це таке ж право.

Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Фото: google.com

Скільки може коштувати платна відстрочка від мобілізації

Пізніше в коментарі виданню Фокус Дмитро Наталуха розповів, що влада, окрім 1,5% військового збору та всіх податків, хоче додати бізнесу фіксовану та щомісячну ставку за бронь. Схожі правила планують також розробити для фізосіб-підприємців.

У планах встановити ставку за бронь у межах від 6 до 50 тисяч гривень. Ці кошти йтимуть виключно на потреби війська. Не відкидається варіант, що для ФОПів застосують інший підхід.

Раніше ми повідомляли, кому з військовозобов'язаних чоловіків можуть повторно вручити повістку.

Нагадаємо, ми писали, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, що робити, якщо вам відмовили в отриманні відстрочки від мобілізації без проходження ВЛК.