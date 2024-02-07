Мобилизация в Украине — кто сможет воспользоваться платной отсрочкой

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube

Одна из самых горячих тем, обсуждаемых в обществе, — новая инициатива Кабмина по введению платной отсрочки от мобилизации. В Верховной Раде уже рассматривают возможность бронирования при ежемесячном платеже. Однако украинцы восприняли эту идею неоднозначно, более того, появилось немало вопросов и спекуляций.

Что на самом деле означает платное бронирование и какую возможную сумму будут платить украинцы в случае принятия решения, подробно объяснил народный депутат, глава комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

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Так, Наталуха ответил на ключевые вопросы о платном бронировании:

1. Эта инициатива станет законным способом "откупиться" от военной службы

Такое мнение неправильно, коррупционные риски не будут угрожать, ведь, таким образом, наоборот можно избежать коррупции путем переноса принятия решений с государства на руководителя предприятия.

"То есть и коллективу и руководству нужно будет найти баланс и сформировать этот список таким образом, чтобы коллектив согласился войти в этот список, потому что мы говорим о бронировании до 50% военнообязанных", — пояснил нардеп.

2. Увеличатся риски инфляции

Наталуха подчеркивает, что наоборот инициатива должна снизить инфляцию, ведь такое бронирование является добровольным налогом, поэтому средства, которые будут поступать в государство, не будут критическими для бизнеса.

3. Бронирование — только в интересах гражданских

Введение платной отсрочки — это не только интерес общества, но и интерес военных, ведь таким образом удастся покрывать часть денежного довольствия бойцов, а сам бизнес будет играть важную роль в поддержке армии.

4. Бронирование рождает войну для бедных

"Эта модель действительно предлагает совершенствование системы мобилизации всех ресурсов — как человеческих, так и материально-финансовых, и адаптирование этой мобилизации на современный лад", — подчеркнул Наталуха.

Государство предлагает только один из вариантов, позволяющий военнообязанным получить отсрочку. Но не следует забывать, что в Украине есть множество категорий, имеющих на это такое же право.

Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото: google.com

Сколько может стоить платная отсрочка от мобилизации

Позже в комментарии изданию Фокус Дмитрий Наталуха рассказал, что власти, кроме 1,5% военного сбора и всех налогов, хотят добавить бизнесу фиксированную и ежемесячную ставку за бронь. Сходные правила планируют также разработать для физлиц-предпринимателей.

В планах установить ставку за бронь в пределах от 6 до 50 тысяч гривен. Эти средства будут идти исключительно на нужды войска. Не исключается вариант, что к ФЛП применят другой подход.

Ранее мы сообщали, кому из военнообязанных мужчин могут повторно вручить повестку.

Напомним, мы писали, кто из украинских мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации.

Также мы информировали, что делать, если вам отказали в получении отсрочки от мобилизации без прохождения ВВК.