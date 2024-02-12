Поблизу Словаччини затримали порушників кордону — подробиці

Український прикордонник. Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали дві групи порушників поблизу Словаччини. Вони хотіли незаконно перетнути кордон України та потрапити до Німеччини.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у понеділок, 12 лютого.

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Так, першу групу зафіксували за 300 м від кордону. Це був чоловік та дві жінки, які не мали при собі жодних документів.

Вони хотіли перетнути українсько-словацький кордон і потім потрапити до Німеччини. А іншу групу виявили за 500 м від кордону.

У ДПСУ розповіли, що зупинити незаконну "подорож" допоміг службовий собака.

Усіх затриманих доставили до прикордонного підрозділу — справи буде передано до суду, який визначить їхнє покарання.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, житель Закарпаття переплив річку Тису і втік до Румунії. Втім, йому захотілося більшої свободи й він вирушив до Норвегії.

Також ми писали, що на березі Дунаю затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії.