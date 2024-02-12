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Поблизу Словаччини затримали порушників кордону — подробиці

12 лютого 2024 19:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Поблизу Словаччини затримали порушників кордону — подробиці
Український прикордонник. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прикордонники затримали дві групи порушників поблизу Словаччини. Вони хотіли незаконно перетнути кордон України та потрапити до Німеччини.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у понеділок, 12 лютого.

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Незаконно хотіли потрапити до Словаччини

Так, першу групу зафіксували за 300 м від кордону. Це був чоловік та дві жінки, які не мали при собі жодних документів.

Вони хотіли перетнути українсько-словацький кордон і потім потрапити до Німеччини. А іншу групу виявили за 500 м від кордону.

У ДПСУ розповіли, що зупинити незаконну "подорож" допоміг службовий собака.

Усіх затриманих доставили до прикордонного підрозділу — справи буде передано до суду, який визначить їхнє покарання.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, житель Закарпаття переплив річку Тису і втік до Румунії. Втім, йому захотілося більшої свободи й він вирушив до Норвегії.

Також ми писали, що на березі Дунаю затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії. 

Німеччина
кордон
Словаччина
прикордонники

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