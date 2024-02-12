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Возле Словакии задержали нарушителей границы — подробности

12 февраля 2024 19:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Возле Словакии задержали нарушителей границы — подробности
Украинский пограничник. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Пограничники задержали две группы нарушителей вблизи Словакии. Они хотели незаконно пересечь границу Украины и попасть в Германию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 12 февраля.

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Так, первую группу зафиксировали в 300 м от границы. Это был мужчина и две женщины, у которых при себе не было никаких документов.

Они хотели пересечь украинско-словацкую границу и затем попасть в Германию. А другую группу обнаружили в 500 м от границы.

В ГПСУ рассказали, что остановить незаконное "путешествие" помогла служебная собака.

Все задержанные были доставлены в пограничное подразделение — дела будут переданы в суд, который определит их наказание.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, житель Закарпатья переплыл реку Тису и сбежал в Румынию. Впрочем, ему захотелось большей свободы и он отправился в Норвегию.

Также мы писали, что на берегу Дуная задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.

Германия
граница
Словакия
пограничники

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