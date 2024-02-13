Полк «Азов» показав ефектні світлини роботи артилеристів на Луганщині
Полк спецпризначення Національної гвардії України "Азов" показав роботу артилерійських розрахунків саморухомих гаубиць FH70 під Кремінною Луганською області. На цьому напрямку вже довгий час тривають бої у Серебрянському лісі.
Ефектні світлини роботи військовослужбовці показали на Facebook-сторінці підрозділу.
Як "Азов" нищить окупантів на Луганщині
"Азовці навчені працювати із західним озброєнням і готові прикрити побратимів на полі бою у будь-яку пору доби", — переконують військовослужбовці.
Гаубиця FH70 — що відомо
Зазначимо, що FH70 — одна з найцікавіших та найефективніших артилерійських систем у світі. Вона розроблена у 1978 році співпрацею британських, німецьких та італійських конструкторських бюро. Її калібр становить 155 мм, а для її обслуговування необхідно вісім артилерійських розрахунків. Вона має систему високого безперебійного вогневого нальоту, а комп'ютеризована система наведення забезпечує високоефективну точність стрільби з мінімізацією шкоди довкіллю. Проте найголовніша її особливість — допоміжний двигун, встановлений у лафет гармати. Завдяки йому гаубиця може самостійно рухатися без тягача зі швидкістю у 16 км/г.
ЗСУ мають на озброєнні 25 таких гармат, тоді як в Італії — 163 гармати.
Нагадаємо, раніше до складу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" приєдналися бійці загону спецпризначення "Любарт" Сил спеціальних операцій України. Також не так давно військовослужбовці полку показали, як атакують дроном-камікадзе бліндажі російської армії.
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