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Полк «Азов» показав ефектні світлини роботи артилеристів на Луганщині

13 лютого 2024 22:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Полк «Азов» показав ефектні світлини роботи артилеристів на Луганщині
Артилерист "Азову" біля прицілу гаубиці FH70. Фото: Facebook полку "Азов"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Полк спецпризначення Національної гвардії України "Азов" показав роботу артилерійських розрахунків саморухомих гаубиць FH70 під Кремінною Луганською області. На цьому напрямку вже довгий час тривають бої у Серебрянському лісі.

Ефектні світлини роботи військовослужбовці показали на Facebook-сторінці підрозділу. 

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Полк «Азов» показав ефектні світлини роботи артилеристів на Луганщині
Зведення підривателів на снарядах до гаубиць FH70. Джерело: Facebook полку "Азов"
Полк «Азов» показав ефектні світлини роботи артилеристів на Луганщині
Заряджальник полку "Азов". Джерело: Facebook полку "Азов"
Полк «Азов» показав ефектні світлини роботи артилеристів на Луганщині
Артилеристи "Азову" відкривають тубус зі снарядом до FH70. Джерело: Facebook полку "Азов"

"Азовці навчені працювати із західним озброєнням і готові прикрити побратимів на полі бою у будь-яку пору доби", — переконують військовослужбовці. 

Полк «Азов» показав ефектні світлини роботи артилеристів на Луганщині
Артилерійська позиція "Азову" під Кремінною. Джерело: Facebook полку "Азов"
Полк «Азов» показав ефектні світлини роботи артилеристів на Луганщині
Навідник полку. Джерело: Facebook полку "Азов"
Полк «Азов» показав ефектні світлини роботи артилеристів на Луганщині
Командир артилерійського розрахунку "Азова". Джерело: Facebook полку "Азов"
Полк «Азов» показав ефектні світлини роботи артилеристів на Луганщині
Зарядка гаубиці FH70. Джерело: Facebook полку "Азов"

Гаубиця FH70 — що відомо

Полк «Азов» показав ефектні світлини роботи артилеристів на Луганщині
Батарея гаубиць FH70 на стрільбище під Лаціо. Джерело: LaReppublica

Зазначимо, що FH70 — одна з найцікавіших та найефективніших артилерійських систем у світі. Вона розроблена у 1978 році співпрацею британських, німецьких та італійських конструкторських бюро. Її калібр становить 155 мм, а для її обслуговування необхідно вісім артилерійських розрахунків. Вона має систему високого безперебійного вогневого нальоту, а комп'ютеризована система наведення забезпечує високоефективну точність стрільби з мінімізацією шкоди довкіллю. Проте найголовніша її особливість — допоміжний двигун, встановлений у лафет гармати. Завдяки йому гаубиця може самостійно рухатися без тягача зі швидкістю у 16 км/г.

ЗСУ мають на озброєнні 25 таких гармат, тоді як в Італії — 163 гармати. 

Нагадаємо, раніше до складу 12-ї бригади спецпризначення "Азов"  приєдналися бійці загону спецпризначення "Любарт" Сил спеціальних операцій України. Також не так давно військовослужбовці полку показали, як атакують дроном-камікадзе бліндажі російської армії. 

Україна
Луганська область
фото
полк "Азов"
війна в Україні

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