Полк «Азов» показал эффектные фотографии работы артиллеристов в Луганской области
Полк спецназначения Национальной гвардии Украины "Азов" показал работу артиллерийских расчетов самодвижущихся гаубиц FH70 под Кременной Луганской области. На этом направлении уже долгое время продолжаются бои в Серебрянском лесу.
Эффектные фотографии работы военнослужащие показали на Facebook-странице подразделения.
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"Азовцы научены работать с западным вооружением и готовы прикрыть собратьев на поле боя в любое время суток", — убеждают военнослужащие.
Гаубица FH70 — что известно
Отметим, что FH70 — одна из самых интересных и самых эффективных артиллерийских систем в мире. Она разработана в 1978 году сотрудничеством британских, немецких и итальянских конструкторских бюро. Ее калибр — 155 мм, а для обслуживания необходимо 8 артиллерийских расчетов. У нее система высокого бесперебойного огневого налета, а компьютеризированная система наведения обеспечивает высокоэффективную точность стрельбы с минимизацией вреда окружающей среде. Однако самая главная ее особенность — вспомогательный двигатель, установленный в лафет пушки. Благодаря ему гаубица может самостоятельно двигаться без тягача со скоростью 16 км/ч.
ВСУ имеют на вооружении 25 таких орудий, тогда как у Италии — 163 орудия.
Напомним, ранее к составу 12-й бригады спецназначения "Азов" присоединились бойцы отряда спецназначения "Любарт" сил специальных операций Украины. Также недавно военнослужащие полка показали, как атакуют дроном-камикадзе блиндажи российской армии.
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