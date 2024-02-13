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Полк «Азов» показал эффектные фотографии работы артиллеристов в Луганской области

13 февраля 2024 22:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Полк «Азов» показал эффектные фотографии работы артиллеристов в Луганской области
Артиллерист "Азова" у прицела гаубицы FH70. Фото: Facebook полка "Азов"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Полк спецназначения Национальной гвардии Украины "Азов" показал работу артиллерийских расчетов самодвижущихся гаубиц FH70 под Кременной Луганской области. На этом направлении уже долгое время продолжаются бои в Серебрянском лесу.

Эффектные фотографии работы военнослужащие показали на Facebook-странице подразделения.

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Полк «Азов» показал эффектные фотографии работы артиллеристов в Луганской области
Взведение взрывателей на снарядах к гаубицам FH70. Источник: Facebook полка "Азов"
Полк «Азов» показал эффектные фотографии работы артиллеристов в Луганской области
Заряжающий полка "Азов". Источник: Facebook полка "Азов"
Полк «Азов» показал эффектные фотографии работы артиллеристов в Луганской области
Артиллеристы "Азова" открывают тубус со снарядом FH70. Источник: Facebook полка "Азов"

"Азовцы научены работать с западным вооружением и готовы прикрыть собратьев на поле боя в любое время суток", — убеждают военнослужащие.

Полк «Азов» показал эффектные фотографии работы артиллеристов в Луганской области
Артилерийская позиция "Азова" под Кременной. Источник: Facebook полка "Азов"
Полк «Азов» показал эффектные фотографии работы артиллеристов в Луганской области
Наводчик полка. Источник: Facebook полка "Азов"
Полк «Азов» показал эффектные фотографии работы артиллеристов в Луганской области
Командир артиллерийского расчета "Азова". Источник: Facebook полка "Азов"
Полк «Азов» показал эффектные фотографии работы артиллеристов в Луганской области
Заряжание гаубицы FH70 Источник: Facebook полка "Азов"

Гаубица FH70 — что известно

Полк «Азов» показал эффектные фотографии работы артиллеристов в Луганской области
Батарея гаубиц FH70 на стрельбище под Лацио. Источник: LaReppublica

Отметим, что FH70 — одна из самых интересных и самых эффективных артиллерийских систем в мире. Она разработана в 1978 году сотрудничеством британских, немецких и итальянских конструкторских бюро. Ее калибр — 155 мм, а для обслуживания необходимо 8 артиллерийских расчетов. У нее система высокого бесперебойного огневого налета, а компьютеризированная система наведения обеспечивает высокоэффективную точность стрельбы с минимизацией вреда окружающей среде. Однако самая главная ее особенность — вспомогательный двигатель, установленный в лафет пушки. Благодаря ему гаубица может самостоятельно двигаться без тягача со скоростью 16 км/ч.

ВСУ имеют на вооружении 25 таких орудий, тогда как у Италии — 163 орудия.

Напомним, ранее к составу 12-й бригады спецназначения "Азов" присоединились бойцы отряда спецназначения "Любарт" сил специальных операций Украины. Также недавно военнослужащие полка показали, как атакуют дроном-камикадзе блиндажи российской армии.

Украина
Луганская область
фото
полк "Азов"
война в Украине

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