До складу "Азову" увійшли спецпризначенці "Любарта" — чим знамениті бійці

Спецпризначенці полку "Любарт" у Бахмуті. Фото: Facebook ОЗСП "Любарт"

До складу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України приєдналися бійці загону спецпризначення "Любарт" Сил спеціальних операцій України. Всі військовослужбовці мають багатий бойовий досвід з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомила пресслужба полку в Telegram 12 лютого.

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Як заявили самі "азовці", "Любарт" було створено лише з ветеранів "Азову" після початку повномасштабного вторгнення. Базується підрозділ на Волині.

Всі військовослужбовці полку мають реальний бойовий досвід у зоні АТО/ООС, брали участь в контрнаступі у Київській області, боях за Нескучне та Велику Новосілку, на Донеччині обороняли Бахмут, форсували Дніпро у Херсонській області та вступали у бої на Запорізькому напрямку.

Группове фото бійців "Любарта" біля бронеавтомобіля M-ATV. Джерело: Facebook ОЗСП "Любарт"

"Зараз підрозділ долучається до складу бригади "Азов" як п'ятий батальйон спеціального призначення", — кажуть у полку.

Нагадаємо, раніше екскомандир полку Максим Жорін заявив, що в Україні необхідна тотальна підготовка всіх цивільних для вміння громадян захистити себе та своїх рідних.

Боєць полку на псевдо "Банкай" вважає, що Україні в ідеалі потрібна не примусова мобілізація, а популяризація війська, бо через дії ТЦК СП люди помилково вважають, якщо їх заберуть в ЗСУ, то одразу кинуть на штурм, через що вони не хочуть служити.