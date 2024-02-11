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Жорін пояснив, чому потрібна військова підготовка для цивільних

11 лютого 2024 18:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Жорін пояснив, чому потрібна військова підготовка для цивільних
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишній командир полку "Азов", заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін вважає, що в Україні необхідна тотальна підготовка всіх цивільних. На його думку, громадяни повинні вміти захистити себе та своїх рідних.

Про це Жорін написав у Telegram в неділю, 11 лютого.

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"Тотальна підготовка всіх цивільних для того, щоб кожен знав, як захистити себе та своїх рідних, повинна стати пріоритетом державної політики. Тому що людям властиво боятись того, чого вони не знають і не розуміють", — сказав Жорін.

Він зазначив, що в рамках кампанії "Не панікуй! Готуйся!" вони займались такою підготовкою ще до повномасштабної війни, тому ті, хто приходив на тренування — 24 лютого чітко знали, що та як робити.

"Величезний відсоток на той момент звичайних цивільних добровільно долучились до війська", — уточнив військовий.

За словами Жоріна, держава потроху поширює рекрутингові практики, що працюють в Третій штурмовій, але починати треба з ініціатив для цивільних.

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Скриншот допису Жоріна

Раніше Жорін заявив, що нічого надзвичайного у відставці Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України немає. Він вважає, що зараз варто сконцентруватися на інших речах.

Також Жорін вважає, що мобілізація в 500 чи 300 тисяч не відповідає дійсності. За його словами, ЗСУ потрібно люди постійно, а призов у пів мільйона не розв'яже питання мобілізації раз і назавжди.

українці
військові
полк "Азов"
військова підготовка
Максим Жорін

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