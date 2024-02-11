Жорін пояснив, чому потрібна військова підготовка для цивільних

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Колишній командир полку "Азов", заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін вважає, що в Україні необхідна тотальна підготовка всіх цивільних. На його думку, громадяни повинні вміти захистити себе та своїх рідних.

Про це Жорін написав у Telegram в неділю, 11 лютого.

Читайте також:

Підготовка цивільних в Україні

"Тотальна підготовка всіх цивільних для того, щоб кожен знав, як захистити себе та своїх рідних, повинна стати пріоритетом державної політики. Тому що людям властиво боятись того, чого вони не знають і не розуміють", — сказав Жорін.

Він зазначив, що в рамках кампанії "Не панікуй! Готуйся!" вони займались такою підготовкою ще до повномасштабної війни, тому ті, хто приходив на тренування — 24 лютого чітко знали, що та як робити.

"Величезний відсоток на той момент звичайних цивільних добровільно долучились до війська", — уточнив військовий.

За словами Жоріна, держава потроху поширює рекрутингові практики, що працюють в Третій штурмовій, але починати треба з ініціатив для цивільних.

Скриншот допису Жоріна

Раніше Жорін заявив, що нічого надзвичайного у відставці Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України немає. Він вважає, що зараз варто сконцентруватися на інших речах.

Також Жорін вважає, що мобілізація в 500 чи 300 тисяч не відповідає дійсності. За його словами, ЗСУ потрібно люди постійно, а призов у пів мільйона не розв'яже питання мобілізації раз і назавжди.