Жорин объяснил, почему нужна военная подготовка для гражданских

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео

Бывший командир полка "Азов", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин считает, что в Украине необходима тотальная подготовка всех гражданских. По его мнению, граждане должны уметь защитить себя и своих родных.

Об этом Жорин написал в Telegram в воскресенье, 11 февраля.

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"Тотальная подготовка всех гражданских для того, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих родных, должна стать приоритетом государственной политики. Потому что людям свойственно бояться того, чего они не знают и не понимают", — сказал Жорин.

Он отметил, что в рамках кампании "Не панікуй! Готуйся!" они занимались такой подготовкой еще до полномасштабной войны, поэтому приходившие на тренировку — 24 февраля четко знали, что и как делать.

"Огромный процент на тот момент обычных гражданских добровольно присоединились к войску", — уточнил военный.

По словам Жорина, государство понемногу распространяет рекрутинговые практики, работающие в Третьей штурмовой, но начинать нужно с инициатив для гражданских.

Скриншот поста Жорина

Ранее Жорин заявил, что ничего удивительного в отставке Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины нет. Он считает, что сейчас следует сконцентрироваться на других вещах.

Также Жорин считает, что мобилизация в 500 или 300 тысяч не соответствует действительности. По его словам, ВСУ нужны люди постоянно, а призыв в полмиллиона не решит вопрос мобилизации раз и навсегда.