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В состав "Азова" вошли спецназовцы "Любарта" — чем знамениты бойцы

12 февраля 2024 17:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В состав "Азова" вошли спецназовцы "Любарта" — чем знамениты бойцы
Спецназовцы полка "Любарт" в Бахмуте. Фото: Facebook ОЗСП "Любарт"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

К составу 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины присоединились бойцы отряда спецназначения "Любарт" Сил специальных операций Украины. Все военнослужащие имеют богатый боевой опыт с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщила пресс-служба полка в Telegram 12 февраля.

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Как заявили сами "азовцы", "Любарт" был создан только из ветеранов "Азова" после начала полномасштабного вторжения. Базируется подразделение на Волыни.

Все военнослужащие полка имеют реальный боевой опыт в зоне АТО/ООС, участвовали в контрнаступлении в Киевской области, боях за Нескучное и Большую Новоселку, в Донецкой области обороняли Бахмут, форсировали Днепр в Херсонской области и вступали в бои на Запорожском направлении.

В состав "Азова" вошли спецназовцы "Любарта" - чем знаменитые бойцы
Групповое фото бойцов "Любарта" у бронеавтомобиля M-ATV. Источник: Facebook ОЗСП "Любарт"

"Сейчас подразделение присоединяется к составу бригады "Азов" как пятый батальон специального назначения", — говорят в полку.

Напомним, ранее экс-командир полка Максим Жорин заявил, что в Украине необходима тотальная подготовка всех гражданских для умения граждан защитить себя и своих родных.

Боец полка с позывным "Банкай" считает, что Украине в идеале нужна не принудительная мобилизация, а популяризация войск, потому что из-за действий ТЦК СП люди ошибочно считают, если их заберут в ВСУ, то сразу бросят на штурм, из-за чего они не хотят служить.

Нацгвардия
Украина
полк "Азов"
ССО
война в Украине

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