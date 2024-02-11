Військовий "Азову" відповів, чи потрібна Україні примусова мобілізація

Боєць бригади "Азов" з позивним "Банкай". Фото: hromadske

Боєць бригади "Азов" з позивним "Банкай" заявив, що Україні в ідеалі потрібна не примусова мобілізація, а популяризація армії. За його словами, люди помилково вважають, якщо їх заберуть в ЗСУ, то одразу кинуть на штурм, через що вони не хочуть служити.

Про це він сказав в інтерв'ю hromadske.

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Проте військовий все ж наголосив, що наразі Україні потрібна примусова мобілізація, адже воїни "закінчуються", а поранені можуть дуже довго не повертатися до армії.

"Я вважаю, що якщо людина вмотивована, якщо говорити за "Азов"... тут не потрібні люди, яких загнали з-під палки. Він не буде корисний, він не буде ефективний... Примусова мобілізація — чи потрібна вона? Я думаю, так, бо ми закінчуємося, "300-ті" можуть дуже довго не повертатися в стрій... Має хтось приходити, але я би хотів, щоб це якось була не те, щоб примусова мобілізація, а щоб довести до людей популяризацію армії...", — пояснив "Банкай".

Він додав, що до ЗСУ або Нацгвардії можна прийти не лише, як штурмовик, піхотинець чи розвідник, а як просто фахівець своєї справи.

Коли необхідно проводити примусову мобілізацію

Проте "Банкай" вважає, що коли буде критична ситуація, то тоді вже, швидше за все, потрібно проводити примусову мобілізацію.

"Я за те, щоб все-таки не було примусової мобілізації, але якщо вже буде якась критична ситуація, то, мабуть, вона потрібна", — наголосив боєць "Азову".

Нагадаємо, раніше засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ, розповів, куди і звідки в українській армії перевестися найскладніше.

Також командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк заявив, що наразі найбільш затребуваними спеціалістами в ЗСУ є саме піхотинці.