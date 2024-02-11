Военный "Азова" ответил, нужна ли Украине принудительная мобилизация

Боец бригады "Азов" с позывным "Банкай". Фото: hromadske

Боец бригады "Азов" с позывным "Банкай" заявил, что Украине в идеале нужна не принудительная мобилизация, а популяризация армии. По его словам, люди ошибочно считают, что если их заберут в ВСУ, то сразу бросят на штурм, из-за чего они не хотят служить.

Об этом он сказал в интервью hromadske.

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Однако военный все же подчеркнул, что в настоящее время Украине нужна принудительная мобилизация, ведь воины "заканчиваются", а раненые могут очень долго не возвращаться в армию.

"Я считаю, что если человек мотивирован, если говорить за "Азов"... здесь не нужны люди, которых загнали из-под палки. Он не будет полезен, он не будет эффективен... Принудительная мобилизация — нужна ли она? Я думаю, да, потому что мы заканчиваемся, "300-е" могут очень долго не возвращаться в строй... Должен кто-то приходить, но я бы хотел, чтобы это как-то была не то, чтобы принудительная мобилизация, а чтобы довести до людей популяризацию армии...", — объяснил "Банкай".

Он добавил, что в ВСУ или Нацгвардию можно прийти не только как штурмовик, пехотинец или разведчик, а как просто специалист своего дела.

Когда необходимо проводить принудительную мобилизацию

Однако "Банкай" считает, что если будет критическая ситуация, тогда уже, скорее всего, нужно проводить принудительную мобилизацию.

"Я за то, чтобы все-таки не было принудительной мобилизации, но если уж будет какая-то критическая ситуация, то, пожалуй, она нужна", — подчеркнул боец "Азова".

Напомним, ранее основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ, рассказал, куда и откуда в украинской армии перевестись сложнее всего.

Также командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк заявил, что сейчас наиболее востребованными специалистами в ВСУ являются именно пехотинцы.