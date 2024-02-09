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Прикарпатець розлучився з дружиною, щоб уникнути мобілізації — що з цього вийшло

9 лютого 2024 07:04
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На Прикарпатті чоловік подав на розлучення, щоб уникнути мобілізації
Чоловік та жінка підписали документи про розлучення. Фото: depositphotos.com
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Дуже незвичайний спосіб уникнути військової служби придумав житель з Івано-Франківської області — він розлучився. А зробив чоловік це для того, щоб переконати суд, що дружина живе за кордоном, а він змушений самостійно виховувати сина.  

Яке покарання отримав ухилянт за спробу уникнути мобілізації, пише ТСН з посиланням на вирок Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

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Що відомо про справу ухилянта з Прикарпаття

За даними суду, житель Прикарпаття у листопаді 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Незабаром чоловікові вручили бойову повістку, проте він відмовився проходити військову службу.

На суді чоловік підтвердив, що отримав мобілізаційне розпорядження. Проте, зазначив, що ще в ТЦК та СП відмовився від призову, оскільки вважає, що його не мають права мобілізовувати, адже дружина вже 2 роки живе за кордоном, а він виховує їхнього спільного сина самостійно.

Цікаво у цій справі те, що чоловік подав на розлучення саме після отримання повістки. Він намагався переконати суд, що дружина, навіть коли повертається з-за кордону, не живе з ним і дитиною.

Працівники ТЦК та СП підтвердили слова прикарпатця. Однак наголосили, що відповідно до закону, відстрочка в такому разі можлива, але повинні бути дотримані певні умови, а саме:

  • особа повинна бути розлучена;
  • дитина проживати з батьком;
  • мати — позбавлена батьківських прав.

Але останнього пункту дотримано не було. Та й процес розлучення чоловік почав вже після вручення бойової повістки. 

Суд проаналізував матеріали справи. На думку суддів, чоловік "помилково вважає, що його дії цілком правомірні, адже він самостійно виховує неповнолітнього сина, а тому має право не ставати на захист Батьківщини".

Вони зазначили, що дружина підсудного не позбавлена батьківських прав та бере участь у вихованні їхнього спільного сина. 

Яке рішення ухвалив суд 

Суд вирішив, що це ухиляння від мобілізації, оскільки за дитиною може доглядати мати, яка не позбавлена батьківських прав, а тому визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

 

На Прикарпатті чоловік отримав повістку і вирішив розлучитись, щоб уникнути призову — як його покарали
Скриншот вироку Снятинського районного суду Івано-Франківської області

Раніше ми писали, у Чернігові чоловік зі зламаною ключицею відмовився мобілізуватися — що вирішив суд

Нагадаємо, ми розповідали, що прикордонники затримали трьох чоловіків на Закарпатті під час втечі в Угорщину. Ухилянти збиралися переплисти річку Тиса з переправником, якому заплатили по чотири тисячі доларів

Також ми повідомляли, у Львові працівник ТЦК отримав покарання за незаконне зняття з обліку 10 офіцерів запасу.

війна
суд
розлучення
Україна
мобілізація
військовозобов'язані

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