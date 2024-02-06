У Чернігові чоловік зі зламаною ключицею відмовився мобілізуватися — що вирішив суд

Суддя ухвалив рішення, вдаривши молоточком. Фото: UA.NEWS

Деснянський районний суд Чернігова засудив ухилянта від військового призову до іспитового терміну позбавлення волі. Обвинувачений запевняв, що має перелом ключиці, тому вважається обмежено придатним.

Про це повідомляє ТСН у понеділок, 5 лютого.

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Видання посилається на дані суду, згідно з якими 18 листопада 2022 року чоловік прибув до ТЦК, де був визнаний придатним. У грудні того ж року він отримав "бойову повістку", однак вирішив ухилитися від призову.

"На суді чоловік провину визнав частково. Він повідомив, що не ховався від мобілізації та одразу прийшов до ТЦК і СП. На момент проходження ВЛК він мав перелом правої ключиці, про що повідомив лікарям, зокрема, хірургу та надав відповідні медичні документи, де був вказаний діагноз: багатоуламковий консолідований перелом правої ключиці", — йдеться в матеріалі.

Пізніше чоловік дізнався, що його направляють до 46-ї десантно-штурмової бригади, але він заявив ОМТЦК та СП, що є обмежено придатним та натомість запропонував відправити його до 72-ї бригади. Після того, як чоловіку не дали на це згоду, він написав відмову від мобілізації.

На суді медики повідомили, що у чоловіка є дійсно проблеми зі здоров'ям, проте військові повинні вирішувати, куди його відправляти.

"Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на рік іспитового", — долає видання.

Скриншот вироку Деснянського районного суду Чернігова

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Нагадаємо, що чоловік, який працював водієм-електриком військової частини, продавав бланки повісток з печаткою та підписом ТЦК. Покупці самі вписували особисту інформацію, що дозволяло їм ухилятися від мобілізації до двох місяців.

Також ми повідомляли, що прикордонники затримали трьох чоловіків на Закарпатті під час втечі в Угорщину. Ухилянти збиралися переплисти річку Тиса з переправником, якому заплатили по чотири тисячі доларів.

Додамо, що начальник відділу організації прикордонного контролю Іван Баран розповів, скільки вдалося впіймати ухилянтів на Львівщині упродовж січня 2024 року. За його словами, у всіх випадках прикордонники виявили підроблені та недійсні документи.