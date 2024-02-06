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В Чернигове мужчина со сломанной ключицей отказался мобилизоваться — что решил суд

6 февраля 2024 05:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Чернигове мужчина со сломанной ключицей отказался мобилизоваться — что решил суд
Судья принял решение, ударив молоточком. Фото: UA.NEWS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Деснянский районный суд Чернигова приговорил уклониста от военного призыва к испытательному сроку лишения свободы. Обвиняемый уверял, что у него перелом ключицы, поэтому он считается ограниченно пригодным.

Об этом сообщает ТСН в понедельник, 5 февраля.

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Издание ссылается на данные суда, согласно которым 18 ноября 2022 года мужчина прибыл в ТЦК, где был признан годным. В декабре того же года он получил "боевую повестку", однако решил уклониться от призыва.

"На суде мужчина вину признал частично. Он сообщил, что не скрывался от мобилизации и сразу пришел в ТЦК и СП. На момент прохождения ВВК он имел перелом правой ключицы, о чем сообщил врачам, в частности, хирургу и предоставил соответствующие медицинские документы, где находился указан диагноз: многоуломочный консолидированный перелом правой ключицы", — говорится в материале.

Позже мужчина узнал, что его направляют в 46-ю десантно-штурмовую бригаду, но он заявил ОМТЦК и СП, что ограниченно пригодный и предложил отправить его в 72-ю бригаду. После того как мужчине не дали на это согласие, он написал отказ от мобилизации.

На суде медики сообщили, что у мужчины действительно проблемы со здоровьем, однако военные должны решать, куда его отправлять.

"Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на год испытательного", — добавило издание.

Скриншот приговора Деснянского районного суда Чернигова
Скриншот приговора Деснянского районного суда Чернигова

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Напомним, что мужчина, работавший водителем-электриком воинской части, продавал бланки повесток с печатью и подписью ТЦК. Покупатели сами вписывали личную информацию, что позволяло им уклоняться от мобилизации до двух месяцев.

Также мы сообщали, что пограничники задержали троих мужчин в Закарпатье во время бегства в Венгрию. Уклонисты собирались переплыть реку Тиса с переправителем, которому заплатили по четыре тысячи долларов.

Добавим, что начальник отдела организации пограничного контроля Иван Баран рассказал, сколько удалось поймать уклонистов во Львовской области в течение января 2024 года. По его словам, во всех случаях пограничники обнаружили поддельные и недействительные документы.

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Чернигов
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ВВК
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