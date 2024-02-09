На Прикарпатье мужчина подал на развод, чтобы избежать мобилизации

Мужчина и женщина подписали документы о разводе. Фото: depositphotos.com

Очень необычный способ избежать военной службы придумал житель Ивано-Франковской области — он развелся. А сделал мужчина это для того, чтобы убедить суд, что жена живет за границей, а он вынужден самостоятельно воспитывать сына.

Какое наказание получил уклонист за попытку избежать мобилизации, пишет ТСН со ссылкой на приговор Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

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По данным суда, житель Прикарпатья в ноябре 2022 года прошел ВВК, которая сочла его годным к службе в армии. Вскоре мужчине вручили боевую повестку, однако он отказался проходить военную службу.

На суде мужчина подтвердил, что получил мобилизационное распоряжение. Однако отметил, что еще в ТЦК и СП отказался от призыва, поскольку считает, что его не имеют права мобилизовывать, ведь жена уже 2 года живет за границей, а он воспитывает их общего сына самостоятельно.

Интересно в этом деле то, что мужчина подал на развод именно после получения повестки. Он пытался убедить суд, что жена, даже возвращаясь из-за границы, не живет с ним и ребенком.

Сотрудники ТЦК и СП подтвердили слова прикарпатца. Однако отметили, что в соответствии с законом отсрочка в таком случае возможна, но должны быть соблюдены определенные условия, а именно:

лицо должно быть разведено;

ребенок проживать с отцом;

мать — лишена родительских прав.

Но последний пункт соблюден не был. Да и процесс развода мужчина начал уже после вручения боевой повестки.

Суд проанализировал материалы дела. По мнению судей, мужчина "ложно считает, что его действия вполне правомерны, ведь он самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего сына, а потому имеет право не вставать на защиту Родины".

Они отметили, что жена подсудимого не лишена родительских прав и принимает участие в воспитании их сына.

Какое решение принял суд

Суд решил, что это уклонение от мобилизации, поскольку за ребенком может ухаживать мать, не лишенная родительских прав, а потому признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Скриншот приговора Снятинского районного суда Ивано-Франковской области

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