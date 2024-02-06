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Что делать заболевшему во время отпуска бойцу ВСУ — советы боевого медика

6 февраля 2024 07:04
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Война в Украине — что делать военному, если заболел во время отпуска
Украинский военный на приеме у врача. Фото: Armyinform
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Отпуск для военнослужащих — это долгожданное время, когда можно снова встретиться с родными и близкими и перевести дыхание. Однако могут случиться и непредсказуемые обстоятельства, например внезапная болезнь, которая способна испортить отдых.

Основатель программы Kontra Application Security Training и боевой медик в медицинской службе "Ульф" Дмитрий Козятинский дал украинским военным ценные советы, что делать, когда болезнь застала прямо во время отпуска.

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Так, по словам военного ВСУ, прежде всего следует получить соответствующую справку о болезни от врача в поликлинике. Таким образом, наличие проблемы со здоровьем будет официально зафиксировано.

"Не повторяйте моих ошибок, идите в ближайшую поликлинику и получайте справку о болезни", — подчеркнул боевой медик.

Далее эту справку о болезни военный должен заверить в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Таким образом, можно будет продлить отпуск на то количество дней, которые защитник потратил на лечение.

"После выздоровления ваш отпуск продлится на количество дней, потраченных на болезнь", — заверил военнослужащий, сам переживший болезнь во время отпуска.

Козятинский также добавил, что защитники и защитницы могут официально получить дополнительные дни отпуска, если стали донорами крови или компонентов.

"Для этого нужно добавить справку о донации в рапорт на отпуск", — объяснил боевой медик.

 

Раньше мы писали, как военному пройти ВВК во время войны.

Напомним, мы рассказывали, какие первичные медуслуги ветераны могут получить бесплатно.

Также мы информировали, как военнослужащим воспользоваться электронной очередью для прохождения военной медкомиссии.

ВСУ
болезнь
отпуск
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