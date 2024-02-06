Війна в Україні — що робити військовому, якщо захворів під час відпустки

Український військовий на прийомі у лікаря. Фото: Armyinform

Відпустка для військовослужбовців — це довгоочікуваний час, коли можна знову зустрітися з рідними та близькими й перевести подих. Проте, можуть трапитися й непередбачувані обставини, наприклад, раптова хвороба, яка здатна зіпсувати відпочинок.

Засновник програми Kontra Application Security Training та бойовий медик у медичній службі "Ульф" Дмитро Козятинський дав українським військовим цінні поради, що робити, коли хвороба застала прямо під час відпустки.

Читайте також:

Так, за словами військового ЗСУ, перш за все, варто отримати відповідну довідку про хворобу від лікаря у поліклініці. Таким чином наявність проблеми зі здоров'ям буде офіційно зафіксована.

"Не повторюйте моїх помилок, йдіть в найближчу поліклініку й отримуйте довідку про хворобу", — наголосив бойовий медик.

Далі цю довідку про хворобу військовий повинен завірити в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином можна буде продовжити відпустку на ту кількість днів, які захисник витратив на лікування.

"Після одужання ваша відпустка продовжиться на кількість днів, витрачених на хворобу", — запевнив військовослужбовець, який сам пережив хворобу під час відпустки.

Також Козятинський додав, що захисники та захисниці можуть офіційно отримати додаткові дні відпустки, якщо стали донорами крові або компонентів.

"Для цього треба додати довідку про донацію до рапорту на відпустку", — пояснив бойовий медик.

Раніше ми писали, як військовому пройти ВЛК під час війни.

Нагадаємо, ми розповідали, які первинні медпослуги ветерани можуть отримати безоплатно.

Також ми інформували, як військовослужбовцям скористатися електронною чергоюдля проходження військової медкомісії.