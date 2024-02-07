В Раде рассказали, сколько в Украине есть военных пенсионеров до 60 лет, которые не служат

Депутаты Верховной Рады Украины. Фото: rada.gov.ua

В Украине насчитывается 156 тысяч военных пенсионеров в возрасте до 60 лет. Они нигде не работают и не служат в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

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Третьякова опубликовала таблицу с информацией о численности лиц, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Информация о численности лиц, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и других лиц". Фото: Галина Третьякова/Facebook

Численность служащих-военных пенсионеров в возрасте до 60 лет — 21 тысяча человек.

Напомним, Верховная Рада Украины работает над правками к законопроекту о мобилизации. Их будут вносить и рассматривать около двух недель.

Также мы писали, что офицер управления 12-й бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" заявил, что будущий закон о мобилизации должен также относиться к деятельности территориальных центров комплектации. По его словам, практика задержания мужчин призывного возраста на улицах неприемлема.