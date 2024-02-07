Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow В Раде рассказали, сколько в Украине есть военных пенсионеров до 60 лет, которые не служат arrow

В Раде рассказали, сколько в Украине есть военных пенсионеров до 60 лет, которые не служат

7 февраля 2024 23:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Раде рассказали, сколько в Украине есть военных пенсионеров до 60 лет, которые не служат
Депутаты Верховной Рады Украины. Фото: rada.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине насчитывается 156 тысяч военных пенсионеров в возрасте до 60 лет. Они нигде не работают и не служат в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Читайте также:

Военные пенсионеры в Украине

Третьякова опубликовала таблицу с информацией о численности лиц, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

null
Информация о численности лиц, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и других лиц". Фото: Галина Третьякова/Facebook

Численность служащих-военных пенсионеров в возрасте до 60 лет — 21 тысяча человек.

Напомним, Верховная Рада Украины работает над правками к законопроекту о мобилизации. Их будут вносить и рассматривать около двух недель.

Также мы писали, что офицер управления 12-й бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" заявил, что будущий закон о мобилизации должен также относиться к деятельности территориальных центров комплектации. По его словам, практика задержания мужчин призывного возраста на улицах неприемлема.

Верховная Рада
ВСУ
Украина
пенсионеры
военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

Актуальное по теме