В Раде рассказали, сколько в Украине есть военных пенсионеров до 60 лет, которые не служат
В Украине насчитывается 156 тысяч военных пенсионеров в возрасте до 60 лет. Они нигде не работают и не служат в Вооруженных силах Украины.
Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
Военные пенсионеры в Украине
Третьякова опубликовала таблицу с информацией о численности лиц, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".
Численность служащих-военных пенсионеров в возрасте до 60 лет — 21 тысяча человек.
Напомним, Верховная Рада Украины работает над правками к законопроекту о мобилизации. Их будут вносить и рассматривать около двух недель.
Также мы писали, что офицер управления 12-й бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" заявил, что будущий закон о мобилизации должен также относиться к деятельности территориальных центров комплектации. По его словам, практика задержания мужчин призывного возраста на улицах неприемлема.
Читайте Новини.LIVE!