У Раді розповіли, скільки в Україні є військових пенсіонерів до 60 років, які не служать
Наразі в Україні налічується 156 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років. Вони ніде не працюють та не служать у Збройних силах України.
Про це повідомила голова Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
Військові пенсіонери в Україні
Третьякова опублікувала таблицю з інформацією про чисельність осіб, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".
Чисельність службовців-військових пенсіонерів віком до 60 років — 21 тисяча осіб.
Нагадаємо, Верховна Рада України працює над правками до законопроєкту про мобілізацію. Їх будуть вносити та розглядати приблизно два тижні.
Також ми писали, що офіцер управління 12-ої бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" заявив, що майбутній закон про мобілізацію має також стосуватися діяльності територіальних центрів комплектації. За його словами, практика затримання чоловіків призовного віку на вулицях неприйнятна.
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