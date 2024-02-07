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У Раді розповіли, скільки в Україні є військових пенсіонерів до 60 років, які не служать

7 лютого 2024 23:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Раді розповіли, скільки в Україні є військових пенсіонерів до 60 років, які не служать
Депутати у Верховній Раді України. Фото: rada.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Наразі в Україні налічується 156 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років. Вони ніде не працюють та не служать у Збройних силах України. 

Про це повідомила голова Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова

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Третьякова опублікувала таблицю з інформацією про чисельність осіб, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

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Інформація щодо чисельності осіб, яким призначена пенсія за вислугу років відповідно до ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб". Фото: Галина Третьякова/Facebook 

Чисельність службовців-військових пенсіонерів віком до 60 років — 21 тисяча осіб.

Нагадаємо, Верховна Рада України працює над правками до законопроєкту про мобілізацію. Їх будуть вносити та розглядати приблизно два тижні.

Також ми писали, що офіцер управління 12-ої бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" заявив, що майбутній закон про мобілізацію має також стосуватися діяльності територіальних центрів комплектації. За його словами, практика затримання чоловіків призовного віку на вулицях неприйнятна.

Верховна Рада
ЗСУ
Україна
пенсіонери
військові

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