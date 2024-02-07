В Азові наголосили, що закон про мобілізацію має стосуватися також діяльності ТЦК

Офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат". Фото: скриншот

Офіцер управління 12-ої бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" заявив, що майбутній закон про мобілізацію має також стосуватися діяльності територіальних центрів комплектації. За його словами, практика затримання чоловіків призовного віку на вулицях неприйнятна.

Про це Дмитро "Дипломат" сказав у випуску спільного проєкту "Укрінформу" та ЦПД "Про війну".

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"Дипломат" зазначив, що військові застерігають, щоб закон не зіпсував механізм реалізації цього задуму.

"Те, що роблять ТЦК на вулицях, — це ненормально. Військові висловлюють думку, що закон має стосуватися не тільки людей, яких призвуть, а й відповідні органи, які будуть займатися мобілізацією, щоб поводилися "гідно" й "відповідно", — наголосив військовий.

За його словами, практика затримання призовників на вулицях неприйнятна і така, що принижує людську гідність.

"Щоб людей не закидали в бусики й везли на КМБ, а давали, як прописано два місяці, щоб зібрати речі, підготуватися. Бо як людина, яку ТЦК-шники закидають кудись, може відчувати повагу в суспільстві? А коли дадуть час, щоб зібратися з думками й пройти відповідні етапи, тоді людина відчуватиме, що вона корисна і потрібна своїй країні", — додав "Дипломат".

Нагадаємо, у вівторок, 7 лютого, Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосувало 243 нардепи.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в процесі підготовки до ухвалення проєкту в другому читанні візьме участь команда Міністерства оборони й обіцяє врахувати всі пропозиції.

Зокрема, наразі в законопроєкті передбачається, що військовозобов'язаним будуть надсилати електронні повістки. Вона вважатиметься врученою після появи в особистому електронному кабінеті.