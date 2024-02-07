В Азове отметили, что закон о мобилизации должен также касаться деятельности ТЦК

Офицер управления 12 бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат". Фото: скриншот

Офицер управления 12-й бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" заявил, что будущий закон о мобилизации должен также относиться к деятельности территориальных центров комплектации. По его словам, практика задержания мужчин призывного возраста на улицах неприемлема.

Об этом Дмитрий "Дипломат" сказал в выпуске совместного проекта "Укринформа" и ЦПД "О войне".

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Закон о мобилизации

"Дипломат" отметил, что военные предостерегают, чтобы закон не испортил механизм реализации этого замысла.

"То, что делают ТЦК на улицах, — это ненормально. Военные высказывают мнение, что закон должен касаться не только людей, которых призовут, но и соответствующие органы, которые будут заниматься мобилизацией, чтобы вели себя "согласно" и "соответственно", — подчеркнул военный.

По его словам, практика задержания призывников на улицах неприемлема и унижает человеческое достоинство.

"Чтобы людей не забрасывали в бусики и везли на КМБ, а давали, как прописано два месяца, чтобы собрать вещи, подготовиться. Потому что как человек, которого ТЦК-шники забрасывают куда-то, может чувствовать уважение в обществе? А когда дадут время, чтобы собраться с мыслями и пройти соответствующие этапы, тогда человек будет чувствовать, что он полезен и нужен своей стране", — добавил "Дипломат".

Напомним, во вторник, 7 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. "За" проголосовало 243 нардепа.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в процессе подготовки к принятию проекта во втором чтении примет участие команда Министерства обороны и обещает учесть все предложения.

В частности, в законопроекте предусматривается, что военнообязанным будут отправлять электронные повестки. Она будет считаться врученной после появления в личном электронном кабинете.